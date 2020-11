Cientos de personas se movilizan en Andalucía contra la violencia hacia las mujeres

SEVILLA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cientos de personas han participado este miércoles, 25 de noviembre, en las concentraciones y manifestaciones convocadas un año más, y pese a la pandemia del covid, en la mayoría de provincias andaluzas con motivo de la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y para exigir el fin de la violencia patriarcal.

Así, el Movimiento Feminista de Sevilla ha convocado una concentración en la Plaza de San Francisco bajo el lema 'Erradiquemos la violencia patriarcal' y en la que han participado, según sus estimaciones, unas 150 personas. Durante el acto, el feminismo sevillano ha leído un manifiesto en el que señala que en los momentos de crisis "se acrecientan las desigualdades y las mujeres somos especialmente agraviadas, por ello, es más necesario que nunca reivindicar día a día la necesidad de un cambio estructural de nuestra sociedad, de nuestro mundo".

Añade que "los gobiernos de todos los ámbitos territoriales tienen la responsabilidad de no permitir que la pandemia fortalezca al patriarcado y que se asiente aún más. El patriarcado y todos los poderes e ideologías que lo sustentan no tienen cabida en un Estado democrático y de Derecho", y apuntan que este 25 de noviembre, "estamos en las calles porque la violencia contra las mujeres no cesa, porque erradicar la violencia contra las mujeres y las estructuras patriarcales que le dan cobertura es un objetivo inaplazable".

En la capital granadina unas 600 personas han participado en la salida de la manifestación convocada por Movimiento Feminista de Granada desde la Plaza del Triunfo, protesta que se ha desarrollado "sin incidentes y cumpliendo las medidas de distancia estipuladas contra el Covid", según datos de Policía Local. En Jaén, la Plataforma 8 de Marzo se ha concentrado en la calle Roldán y Marín bajo el lema 'Contra la violencia machista, lucha feminista'.

Ya en Cádiz, en torno a medio centenar de personas han participado en la concentración prevista en la Catedral convocada por la Coordinadora Local de Colectivos Feministas. En la provincia, también se ha celebrado una manifestación en el Puerto de Santa María a las 17,30 horas y un acto simbólico contra la violencia de género esta mañana en la Plaza de Jesús de Puerto Real.

En Córdoba, por su parte, estaba prevista una manifestación desde la Puerta de Sevilla a las 19,00 horas, a la que han asistido en torno a un millar de personas, según la Policía Local, y en Málaga, la Plataforma contra los Malos Tratos a Mujeres Violencia Cero ha convocado una manifestación a partir de las 19,30 horas desde la Alameda de Colón, en la que han participado algunos centenares de personas que han recorrido por Alameda Principal y calle Larios hasta la Plaza de la Constitución, donde han leído el manifiesto.