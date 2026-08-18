Cierra el público de forma preventiva la Catedral de Granada tras los fuertes seísmos registrados este martes

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Europa Press Andalucía
Publicado: martes, 18 agosto 2026 15:00
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GRANADA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Archidiócesis de Granada ha comunicado el cierre preventivo de la Catedral de la ciudad hasta que puedan realizarse las revisiones oportunas tras los últimos movimientos sísmicos registrados este martes en la capital y su área metropolitana.

Esta medida afecta también a 'Kerygma. El arte de evangelizar', la muestra que alberga el templo mayor y que también permanecerá cerrada al público.

En un comunicado recogido en sus redes sociales, consultadas por Europa Pres, la archidiócesis de Granada también señala que, además de la Catedral, en este momento también están cerrados la Parroquia Sagrario-Catedral, la Capilla Real de Granada, el Monasterio de la Cartuja y la Abadía del Sacromonte, todos ellos espacios patrimoniales de habitual gran afluencia turística.

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