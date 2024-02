Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este jueves 15 de febrero a las 19 horas

SEVILLA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este jueves 15 de febrero hasta las 19 horas:

· Municipios de la Costa del Sol Occidental reducirán presión del agua como medida de ahorro ante sequía

Los municipios de la comarca de la Costa del Sol Occidental afrontan de manera coordinada nuevas medidas para controlar los efectos de la sequía prolongada que viene arrastrándose desde finales del año 2018, entre ellas, la reducción de la presión del agua. (Leer más https://acortar.link/RBBNc3)

· El alcalde de Barbate (Cádiz) pide que el juicio por la muerte de dos guardias civiles no se instruya en sus juzgados

El alcalde de Barbate (Cádiz), Miguel Molina (AxSí), ha pedido que el caso por la muerte de dos guardias civiles al ser arrollados por una narcolancha en el puerto barbateño, que ha acabado con seis personas en prisión provisional, no se instruya en los juzgados de este municipio sino que se traslade a la Audiencia Provincial de Cádiz. (Leer más https://acortar.link/IGAQ0g)

· Moreno pide "mimo especial" para agricultores porque "no se le puede exigir más" y lamenta que la PAC "les estigmatiza"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reclamado este jueves "un cariño especial, un mimo especial" para la agricultura, convencido de que "no se les puede exigir más, seguir asfixiando más", mientras que ha señalado hacia las exigencias que se derivan de la Política Agrícola Común (PAC) por cuanto "reduce su presupuesto" y que "llega, incluso, a estigmatizarles". (Leer más https://acortar.link/EpXZm0)

· Nieto: La Junta "no usa los indultos políticamente" y la postura ante la medida solicitada en los ERE será jurídica

El consejero de Justicia e Interior de la Junta, José Antonio Nieto, ha asegurado que "el Gobierno de Juanma Moreno no usa los indultos políticamente y no lo ha hecho en el pasado y desde luego no lo va a hacer tampoco en el presente ni en el futuro", por lo que ha dicho que la postura de la Junta ante esta medida de gracia solicitada por los condenados en el caso de los ERE será jurídica. (Leer más https://acortar.link/9WuKNC)

· PP, PSOE y Hacemos aprueban pedir a Adif que la estación de trenes de Córdoba se denomine 'Alcalde Julio Anguita'

Los grupos del PP, PSOE y Hacemos del Ayuntamiento de Córdoba han aprobado este jueves en el Pleno Ordinario una moción de Hacemos para pedir a Adif que la estación de trenes se denomine 'Alcalde Julio Anguita', actualmente 'Córdoba Central', para "rendir un merecido homenaje al primer alcalde democrático de la ciudad", todo ello con el voto en contra de Vox, que ha propuesto nombrarla 'Alcaldes Antonio Cruz Conde-Julio Anguita. (Leer más https://acortar.link/tc8frL)