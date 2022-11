Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este jueves 17 de noviembre a las 19 horas

SEVILLA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

· Griñán pide a la Audiencia de Sevilla ampliar a "tres meses" el plazo fijado para su ingreso en prisión por los ERE

El expresidente socialista de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán ha solicitado a la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, una ampliación a "tres meses" del plazo de diez días fijado para su ingreso voluntario en prisión por su condena a seis años y dos días de cárcel impuesta por el procedimiento específico de financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos y ayudas arbitrarias a empresas; una vez sea firme el auto de dicha instancia que deniega su petición de suspensión de tal pena en espera del resultado de su petición de indulto y de su incidente de nulidad al Supremo por la sentencia de tal tribunal que desestima su recurso de casación contra la sentencia inicial de la Audiencia. (Leer más https://cutt.ly/DMIssyd)

· Muere un hombre atrapado al derrumbarse la cueva en la que trabajaba en Arboleas (Almería)

Un minero de 46 años ha perdido la vida al quedar atrapado en el interior de una cueva en la población de Los Higuerales, en Arboleas (Almería) tras el derrumbe de la misma por causa que están bajo investigación. (Leer más https://bit.ly/3EFpOvP)

· El Gobierno descarta la propuesta de Moreno de acoger la Cumbre del Clima en 2025 porque toca en América Latina

El Gobierno ha confirmado que ha recibido una carta del presidente de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, en la que propone que Andalucía compita con Brasil y acoja la celebración de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Cambio Climático de la ONU en 2025, aunque recuerda al representante autonómico que, de acuerdo con las normas de estas conferencias, ese año le tocaría a América Latina y Caribe. (Leer más https://bit.ly/3tF6SHo)

· La víctima en Granada del caso de rebaja por la Ley del 'solo sí es sí' no recurrirá pero se siente "desamparada"

La mujer víctima de agresión sexual en Granada a manos de su exmarido, al que el TSJA acaba de rebajar la pena en dos años y medio de prisión por la aplicación de la ley del 'solo sí es sí', ha señalado que se siente "desamparada" tras esta decisión, pues no se ve "segura" una vez que este hombre salga a la calle, si bien su defensa no prevé recurrir ante el Tribunal Supremo por entender que si no se modifica la normativa el resultado será el mismo. (Leer más https://bit.ly/3EHicJa)

· El abogado de 'La Manada' ultima un recurso para pedir rebajar la pena a uno de los condenados con la ley del 'sí es sí'

El abogado de 'La Manada', Agustín Martínez, trabaja en la presentación de un recurso para solicitar una revisión a la baja de la pena para uno de sus representados, condenado por el Tribunal Supremo a 15 años de prisión por un delito continuado de violación con las agravantes específicas de trato vejatorio y actuación conjunta de dos o más personas, en aplicación de la nueva Ley de Garantías de la Libertad Sexual, conocida como la Ley del 'solo sí es sí'. (Leer más https://cutt.ly/GMUHGt4)