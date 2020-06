Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este lunes 8 de junio a las 14 horas

SEVILLA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este lunes 8 de junio hasta las 14 horas:

· Moreno espera una reactivación económica "ágil y rápida" en Andalucía si se actúa con responsabilidad y no hay rebrotes

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha trasladado este lunes su confianza en que la comunidad cuente con una reactivación económica "relativamente ágil y rápida" si la ciudadanía actúa con responsabilidad una vez ya en la Fase 3 dentro del proceso de desescalada ante la pandemia por el Covid-19 y si el coronavirus "no vuelve con virulencia". (Leer más https://bit.ly/3dJUlsF)

· La Fiscalía pide archivar las diligencias contra Manuel Chaves por no contestar en la comisión de la Faffe

La Fiscalía de Sevilla ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 12 de Sevilla que archive las diligencias seguidas contra el expresidente socialista de la Junta de Andalucía Manuel Chaves, por su negativa a contestar preguntas durante su comparecencia en el seno de la comisión de investigación constituida en el Parlamento de Andalucía en torno a las irregularidades detectadas en la gestión de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe). (Leer más https://bit.ly/2MGE3ow)

· La Junta plantea al Gobierno que contemple reabrir la frontera con Portugal antes del 1 de julio

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, ha anunciado este lunes que la Junta va a plantear al Gobierno que "explore la viabilidad de abrir la frontera con Portugal" una vez que finalice el estado de alarma, a partir del 21 de junio, y antes así del 1 de julio, fecha prevista por el Ejecutivo central para reactivar el turismo internacional en España. (Leer más https://bit.ly/30qvrdT)

· Investigan en Málaga el hallazgo de un cadáver con bridas en la desembocadura del río Guadalhorce

La Policía Nacional ha abierto una investigación a raíz del hallazgo este lunes del cadáver de un hombre, que llevaba puestas unas ataduras aunque aparentemente no presenta signos de violencia. Ha sido localizado en la desembocadura del río Guadalhorce en Málaga capital. (Leer más https://bit.ly/37ax1lj)

· La Junta "no contempla" ampliar el plazo de matriculación tras tramitar 170.000 solicitudes 'on line'

El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, "no contempla" ampliar el plazo para la matriculación de alumnos de segundo ciclo de Infantil, Primaria y Educación Especial para el próximo curso 2020/21 porque "no ha lugar", al tiempo que ha destacado que ya hay unas 170.000 matriculaciones vía 'on line'. (Leer más https://bit.ly/30gT48B)