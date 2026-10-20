Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este martes 20 de octubre a las 19 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este martes, 20 de octubre, hasta las 19 horas:

· PSOE-A cederá al Frente Amplio el número 2 de sus candidaturas andaluzas al Senado el 29N salvo en Sevilla y Huelva

El PSOE-A liderará las candidaturas con las que va a concurrir al Senado en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre desde las ocho provincias andaluzas, si bien cederá al Frente Amplio el número dos de esas listas salvo en Sevilla y Huelva, fruto del acuerdo alcanzado entre ambas organizaciones para concurrir a dichos comicios a la Cámara alta "en toda España bajo una papeleta de coalición electoral". (Leer más https://acortar.link/C4OEDT)

· PP-A deja en manos de Génova la decisión sobre listas con Vox al Senado: "Hay que abordarlo a nivel de España"

El PP andaluz ha considerado este martes que la dirección nacional del partido es la competente para adoptar cualquier decisión sobre un posible acuerdo con Vox en relación con las listas al Senado de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre. Así lo ha manifestado en rueda de prensa en Sevilla, el secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo, que no ha concretado qué provincias andaluzas podrían verse más afectadas por ese posible acuerdo sobre candidaturas conjuntas al Senado. (Leer más https://acortar.link/JP4JQK)

· El Gobierno nombra a Isabel Mayo López como nueva delegada en Andalucía por la candidatura de Pedro Fernández por el PSOE al Senado el 29N

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el nombramiento de Isabel Mayo López como nueva delegada del Gobierno de España en Andalucía en relevo de Pedro Fernández, quien va a encabezar la lista del PSOE-A al Senado por la provincia de Granada en las elecciones generales del 29 de noviembre. (Leer más https://acortar.link/DEaCr3)

· Muere el hombre herido en Jaén en el incendio de una vivienda del barrio de La Glorieta

El hombre herido en el incendio declarado este martes en una vivienda del barrio de La Glorieta, en Jaén, ha fallecido al no poder superar la gravedad de las heridas, según han informado a Europa Press desde la Policía Nacional. El suceso tuvo lugar en torno a las 7,30 horas en una vivienda situada en la cuarta planta del número 11 de la Ronda Astrónomo Aljayyani, donde intervino una quincena de bomberos para extinguirlas llamas. (Leer más https://acortar.link/FeAq6K)

· Nacen en el Zoo de Jerez (Cádiz) los primeros torillos andaluces, una especie extinguida en España

El Centro de Conservación de la Biodiversidad Zoobotánico de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha conseguido llevar a cabo el nacimiento de los primeros torillos andaluces (Turnix sylvaticus sylvaticus), una especie extinguida en España, en el marco del programa de reintroducción de la especie que se desarrolla en la comunidad autónoma. Se trata de seis pollos procedentes de las primeras puestas realizadas por dos hembras del grupo de 18 aves que llegaron el pasado mes de septiembre desde Marruecos. (Leer más https://acortar.link/HgdQog)