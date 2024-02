Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este miércoles 14 de febrero a las 19 horas

SEVILLA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este miércoles 14 de febrero hasta las 19 horas:

· Miles de tractores cortan las carreteras de Andalucía en una jornada de movilizaciones "histórica" para sector agrario

Miles de tractores han salido a las carreteras andaluzas en el primer día de protestas convocadas por las organizaciones agrarias Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias contra las políticas de la Unión Europea y la gestión de la sequía, con cortes programados y autorizados en el Puerto de Motril (Granada), en Jaén, Málaga y Sevilla, que se han desarrollado sin incidentes reseñables. (Leer más https://acortar.link/FEmAHi)

· Detenido un conductor en Los Palacios (Sevilla) por intentar agredir con un palo a un agricultor que protestaba

La Guardia Civil ha detenido a un conductor por intentar agredir supuestamente con un palo de madera a uno de los agricultores que participaba en la tractorada que ha mantenido cerrados la mañana de este miércoles ambos sentidos del tramo de la autovía A-P4 que transcurre por Los Palacios y Villafranca, en la provincia de Sevilla. (Leer más https://acortar.link/Nokkfe)

· Fiscal jefe de Algeciras dice que hay que dar medios en la zona no juzgar el narcotráfico en la Audiencia Nacional

El fiscal jefe de Algeciras (Cádiz), Juan Cisneros, ha afirmado que no ve razón para que los casos de narcotráfico se juzguen en la Audiencia Nacional (AN), ya que tiene definidas sus competencias normativamente en la ley y no entraría esto. En este sentido, ha defendido que la cuestión es dotar de más medios a los tribunales de la zona del Campo de Gibraltar y la provincia de Cádiz. (Leer más https://acortar.link/yIwyhT)

· El aeropuerto de Almería registra su temperatura más alta en febrero con la marca más elevada en territorio peninsular

El aeropuerto de Almería ha anotado este miércoles la temperatura más alta en el territorio español peninsular tras haber registrado una marca de 26,7 grados centígrados; la más elevada de la que se tiene constancia en un mes de febrero en la provincia según los datos que maneja la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). (Leer más https://acortar.link/bZfUXy)

· Redondo exige suspender el taller de Huelva que enseña a mujeres a limpiar con productos ecológicos: "Es denigrante"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha exigido que se suspenda el taller de 'Hogares Saludables-Libre de Tóxicos' que el Ayuntamiento de Huelva organiza para "promover el papel de la mujer en la sostenibilidad del planeta". (Leer más https://acortar.link/YUqOVS)