Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este miércoles 3 de junio a las 14 horas

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este miércoles 3 de junio hasta las 14 horas:

· Moreno no contempla "otra opción" que el pase a fase 3 de toda Andalucía para "facilitar" movilidad

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha señalado este miércoles que no contempla "otra opción" que el pase del conjunto de la comunidad autónoma a la fase 3 del plan de desescalada del Gobierno, lo cual "podría facilitar la movilidad entre las ocho provincias". (Leer más https://bit.ly/36XDjEO)

· Cs defiende que haya movilidad interprovincial en Andalucía en Fase 3 aunque no pasaran Málaga y Granada

El portavoz parlamentario de Ciudadanos (Cs), Sergio Romero, ha defendido este miércoles que todas las provincias andaluzas pasen este próximo lunes a la Fase 3 de desescalada, incluidas Málaga y Granada, ante la pandemia del coronavirus y que haya movilidad entre todas ellas, aunque ha apuntado que, de no pasar estas dos provincias, pedirán que sí se permita el movimiento entre el resto en Fase 3. "No pueden pagar justos por pecadores, aunque en este caso no haya pecadores", ha señalado en rueda de prensa en el Parlamento. (Leer más https://bit.ly/2Xw0oLP)

· La Junta aprueba las bases de subvenciones para descendientes de andaluces "afectados" por inmersión lingüística

La Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior ha aprobado las bases reguladoras de subvenciones destinadas a acciones culturales y actividades dirigidas a los descendientes de los andaluces "afectados por procesos de inmersión lingüística", que promuevan "el mantenimiento, promoción y difusión de sus raíces culturales y lingüísticas, realizadas por comunidades andaluzas y sus federaciones, asentadas en el exterior". (Leer más https://bit.ly/36VArIx)

· La edil del PP de Torrox (Málaga) que asistió a un pleno desde la playa pide disculpas y renuncia a la cuantía por dicha sesión

El PP del municipio malagueño de Torrox, en nombre de la concejala 'popular' y vocal en la Mancomunidad de la Costa del Sol-Axarquía, Paola Moreno, después de que ésta asistiera a un pleno telemático del ente mancomunado, ha reiterado las disculpas y han anunciado la intención de la edil de solicitar a la Mancomunidad Axárquica su renuncia a percibir la cuantía estimada por su participación en dicha sesión plenaria. (Leer más https://bit.ly/36XeCbJ)

· Andalucía alcanza en mayo el "máximo histórico" de la renta mínima de inserción con 16,1 millones y 14.615 beneficiarios

La nómina del mes de mayo de la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía ha alcanzado la cifra de 16,1 millones de euros, lo que supone un "nuevo máximo histórico" después de que en abril se alcanzasen los 11,3 millones de euros como cuantía más alta hasta entonces. En concreto, esta prestación ha beneficiado a 14.615 familias andaluzas, es decir, 3.626 más que en el mes de abril cuando llegó a alcanzar a 10.989 núcleos familiares. (Leer más https://bit.ly/3gKVSkd)