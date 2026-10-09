Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este viernes 9 de octubre a las 19 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este viernes, 9 de octubre, hasta las 19 horas:

· PP-A y Vox proponen que Juan de Dios Mellado siga como director general de la RTVA

PP-A y Vox, socios en el Gobierno andaluz, han propuesto que Juan de Dios Mellado siga como director general de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) y que la actual secretaria general del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA), Ana María Vielba, sea la nueva directora general del Consejo Transparencia y Protección de Datos. (Leer más https://acortar.link/K5A7az)

· Moreno propone a la expresidenta del Parlamento Marta Bosquet para ser la primera mujer Defensora del Pueblo Andaluz

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este viernes que propondrán como nueva Defensora del Pueblo Andaluz a Marta Bosquet, que fue presidenta del Parlamento en la XI Legislatura, siendo diputada de Ciudadanos (Cs) por Almería. De prosperar su propuesta, Bosquet será la primera mujer en desempeñar el puesto para sustituir a Jesús Maeztu, que llegó a la institución en 2013 y, en 2019, fue elegido para un segundo mandato, que concluyó en 2024, año desde el que se encuentra en una situación de interinidad. (Leer más https://acortar.link/JdkqHD)

· Adelante Andalucía afea críticas por ir en solitario el 29N: "¿Por qué no se cuestiona en Cataluña, Euskadi o Galicia?"

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha defendido este viernes la decisión de su formación de concurrir en solitario a las próximas elecciones generales, sin integrarse en coaliciones como la del Frente Amplio que impulsan Izquierda Unida y Movimiento Sumar, entre otras organizaciones, y ha reivindicado la conveniencia, a su juicio, de que Andalucía cuente con "un partido andaluz que defienda a la clase trabajadora andaluza en el Congreso de los Diputados". (Leer más https://acortar.link/kOP7rR)

· Quinta muerte por virus del Nilo este año en Andalucía: un vecino de 75 años de Aznalcázar hospitalizado en Sevilla

Un hombre de 75 años y con patologías previas ha fallecido este jueves por fiebre del Nilo Occidental (FNO). Se trata de un paciente residente en Aznalcázar (Sevilla), que permanecía ingresado desde el 26 de agosto en el Hospital San Juan de Dios del Aljarafe al ser diagnosticado de un cuadro neuroinvasivo de fiebre del Nilo occidental (FNO). Este es el quinto fallecimiento por FNO en Andalucía este año. (Leer más https://acortar.link/6AwaOK)

· Moreno agradece a Felipe VI estar siempre "allí donde España necesita una voz fuerte, clara y serena"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha agradecido este viernes al Rey Felipe VI estar "siempre allí donde España necesita una voz fuerte, clara y serena". "Andalucía tiene un enorme vínculo, un vínculo muy fuerte y muy sólido con la Corona", ha expresado durante la clausura en Córdoba del Congreso de la Industria de la Defensa Indudef 2026, en el que ha acompañado al monarca. (Leer más https://acortar.link/WSuTZy)