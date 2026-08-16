El cineasta cordobés Álvaro León se acerca a la veintena de galardones con su corto '¿Qué comen los dragones?'

Cartelera del galardonado cortometraje de Álvaro León '¿Qué comen los dragones?'. - SATURNO FILMS

CÓRDOBA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El joven cineasta cordobés Álvaro León, quien sorprendió con su ópera prima, 'Origami' (2024), ganador del premio Fugaz al Mejor Cortometraje Breve en 2025 y seleccionado en el 73 Festival de San Sebastián, entre más de 40 reconocimientos a nivel nacional e internacional, continúa con esta estela de éxito, ahora con su nuevo corto, '¿Qué comen los dragones?', con el que ha logrado ya casi una veintena de galardones nacionales e internacionales, y con el que cuenta una historia familiar, una fábula que mezcla la mirada inocente de la infancia con las sombras de la memoria histórica.

A este respecto y en declaraciones a Europa Press, Álvaro León ha explicado que su nuevo corto "empezó su distribución hace unos cuantos meses y no podemos estar más contentos de cómo le está yendo. Empezamos en el 'Rodando por Jaén', en el que nos dieron cinco premios, incluyendo al Mejor Actor, para Salva Reina, y a Mejor Producción, y tras esto hemos recorrido festivales por toda la península", consiguiendo premios en "Cataluña, Madrid, Andalucía, etcétera, y ya sumamos un total de 19 premios con el cortometraje".

El último que ha logrado el cineasta cordobés ha sido el Premio al Mejor Cortometraje en el Festival de Cine de San Silvestre de Guzmán, al igual que en el Festival Internacional de Cortometrajes del Geoparque de Granada, en el FICC Centelles en Curt, en el Festival de Cine de Sorihuela del Guadalimar, en el Cluj Shorts International Short Film Festival de Rumanía, en el Montevideo Fantástico de Uruguay, o en el Festival de Cortos Mágina en Corto-Cine entre Olivos, donde ha sumado el Primer Premio del Jurado, además del Premio del Jurado al Mejor Director y el Premio del Jurado al Mejor Actor (Salva Reina), entre otros.

Todo ello, además de las 36 selecciones en diversos festivales nacionales e internacionales que también ha conseguido con '¿Qué comen los dragones?', hace que Álvaro León esté "muy contento" y que le hagan "especial ilusión", tanto los galardones en España, como en el ámbito internacional, pues "el Montevideo Fantástico es uno de los festivales de fantasía internacional de referencia".

El director y guionista cordobés ha reconocido que, "al ser un corto de 15 minutos, que algo más largo de lo que estábamos acostumbrados a distribuir, pues no sabíamos muy bien cómo iba a funcionar e ibamos con un poco de incertidumbre, pero estamos viendo que cuando entra a los festivales está gustando mucho, tanto en las proyecciones, como al jurado", con lo que "no podemos sentir más que orgullo y felicidad de que el trabajo de todo el equipo que remó para sacar este corto adelante pues se ha reconocido, se ha valorado y se ha visto, sobre todo".

UNA HISTORIA FAMILIAR

En cuanto a lo que implicó para él escribir y dirigir '¿Qué comen los dragones'?, Álvaro León subrayado ya que "este cortometraje supone muchas cosas, una de ellas, y creo que la más importante, es poder contar al fin una historia que lleva en mi familia tanto tiempo".

Se trata, según ha explicado, de "una historia que, en los tiempos que corren, es importante contar, y es importante porque nos habla y nos enseña muchas cosas. Nos enseña a no callar, a no escondernos, a resistir, a cuidar" y, especialmente, "nos enseña que, por encima de todo, todos somos personas y todos somos humanos".

'¿Qué comen los dragones?' (2025) está ambientado en la sierra de Jaén, y constituye un drama con tintes mágicos, que invita a explorar el "territorio difuso entre la realidad y el mito, entre lo que se recuerda y lo que se imagina". El corto, que cuenta con las interpretaciones destacadas de Salva Reina, Vicente Vergara, Cristina Mediero y el joven Alejandro Escamilla, fue rodado en localizaciones naturales de Jaén y, sobre todo, en el municipio de Castillo de Locubín.

Tiene una duración de 15 minutos y nos presenta a Bernabé, un niño que se lanza a una aventura para encontrar a un dragón que, a su vez, se enfrenta al hambre y al olvido si no recibe ayuda. Así, una leyenda familiar lleva a este niño a adentrarse en las montañas en busca del dragón.

De hecho, el cortometraje se construye como una leyenda familiar íntima, inspirada en una vivencia real del abuelo del director, que durante años subía en solitario a una cueva de la sierra. Su representación cinematográfica ahora constituye un viaje entre la memoria y la fantasía, de forma que '¿Qué comen los dragones?' es más que una historia de aventuras, es un homenaje a la memoria oral, al imaginario infantil y al poder transformador de la fantasía.

Con una estética cuidada, una fotografía evocadora y una partitura original de Mauricio Trabanino, con canción compuesta por Las Amores, el cortometraje construye un universo cálido y nostálgico, donde el realismo mágico se funde con la épica íntima del recuerdo.