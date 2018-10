Ciudadanos considera "agotado el proyecto socialista" para Linares (Jaén) y no apoyará su moción de censura

Publicado 14/08/2018 18:21:51 CET

LINARES (JAÉN), 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Linares (Jaén) ha considerado "agotado el proyecto socialista" y no apoyará la moción de censura que plantea contra el alcalde, Juan Fernández, una vez que éste ha sido expulsado de las filas socialistas y ha asegurado que no dimitirá.

Así lo ha señalado este martes su portavoz, Salvador Hervás, que, junto al otro edil de la formación naranja, Juan Carlos Trujillo, ha analizado el panorama municipal, en el que les "nos preocupa la gobernabilidad de la ciudad" sin entrar a valorar la citada expulsión, que "es un tema interno de PSOE".

Al hilo, según ha informado Cs, ha considerado que la gobernabilidad "se ha puesto en cuestión" este martes con la renuncia de concejales socialistas de sus delegaciones de gobierno, algo que ha tildado de "irresponsabilidad política".

Hervás ha señalado al respecto que "son capaces de detener el funcionamiento de Linares para seguir jugando a su juego de tronos", al tiempo que ha criticado que, "tras llevar a Linares a la situación socioeconómica que vivimos, salen corriendo".

Además, ha rechazado "rotundamente" apoyar la moción de censura planteada por el grupo socialista, que "sólo está motivada por problemas internos en el PSOE", y ha agregado que su partido no quiere "ocupas en La Moncloa ni en el Ayuntamiento de Linares".

En todo caso, desde Ciudadanos se ha querido hacer un llamamiento a la tranquilidad y Trujillo ha afirmado que "los servicios municipales van a seguir funcionando", ya que se cuenta con "muy buenos técnicos municipales que van a seguir haciendo su trabajo".

En este sentido, ha apuntado que la salida de los concejales socialistas "no tendrá repercusión en la ciudad". "No han hecho nada en estos últimos tres años, por los menos ahora no van a cobrar y eso que nos ahorraremos los linarenses", ha comentado no sin agregar que "si el PSOE no sabe hacer nada mejor, quizás no debería presentarse a las próximas elecciones municipales".

A esta cita se ha referido también el portavoz de CS, para el que el futuro de la ciudad pasa por un cambio en los citados comicios. "Linares necesita un cambio en las políticas con un nuevo proyecto que tenga ideas renovadas y un nuevo gobierno que sea capaz de solucionar los problemas que tienen los linarenses", ha aseverado.

Y es que, en su opinión, este mandato "ha mostrado la peor imagen de la política municipal" con la expulsión de concejales en las bancadas de PP e IU y ahora en la del PSOE, cuyo proyecto "está agotado" con una actitud en sus concejales que "supone un fin de ciclo" en la política municipal.