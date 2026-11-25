Actividad realizada en la residencia de Adultos Virgen de la Villa de Martos (Jaén), por Clece. - CLECE

JAÉN 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Clece, a través de distintas actividades en las que han participado profesionales, personas usuarias y ciudadanía, ha trasladado este 25 de noviembre en Jaén la importancia de "gestos" como "escuchar, creer, acompañar, respetar los tiempos, educar en igualdad o, simplemente, no mirar hacia otro lado".

"Hay fechas que inevitablemente nos obligan a parar y reflexionar. El 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, es una de ellas", ha precisado la empresa a través de un comunicado.

De este modo, la campaña de la empresa 'Mi compromiso', ha llegado a la Plataforma Hospitalaria de Jaén, que incluye los hospitales de Jaén, Linares y Úbeda; a las oficinas de la delegación de Clece en la capital jiennense y a la Residencia para Personas con Discapacidad Virgen de la Villa, en Martos.

Una jornada que "ojalá no fuera necesario señalar en el calendario, pero que lo sigue siendo para recordar a las mujeres que sufren o han sufrido violencia y, sobre todo, para preguntarnos qué podemos hacer cada uno de nosotros para ayudar a combatirla", ha apostillado la entidad.

En estos espacios, las personas participantes han completado la frase 'mi compromiso es...'. A partir de ahí, cada una ha podido expresar de qué manera puede implicarse personalmente frente a la violencia hacia las mujeres "porque todos, desde nuestro ámbito y nuestras posibilidades, podemos hacer algo".

A esta campaña se ha sumado 'El Balcón Violeta', que se ha desarrollado en las oficinas de Clece en Jaén y en la Residencia Virgen de la Villa de Martos. Bajo el lema 'Salgo contra la violencia de género', haciéndose una fotografía en este balcón, ha servido para mostrar públicamente el rechazo a la violencia contra las mujeres.

Además, en el Hospital de Jaén se ha creado un lazo con macetas, que posteriormente serán plantadas en los jardines del centro. Más allá de las actividades de este día, Clece ha detallado que trabaja "durante todo el año" para favorecer la incorporación laboral de personas procedentes de colectivos desfavorecidos, entre ellas mujeres víctimas de violencia de género. Para ello, colabora con administraciones públicas y entidades del tercer sector.

Este 25 de noviembre, "como viene siendo habitual", la compañía también ha participado en los actos organizados por la Diputación Provincial de Jaén y la Subdelegación del Gobierno en Jaén, sumándose a las actividades celebradas en la provincia.

"Para una mujer que intenta dejar atrás una situación de violencia, tener un empleo y contar con independencia económica puede ser un paso importante para recuperar su autonomía y empezar de nuevo. El 25N ayuda a poner esta realidad en primer plano. Pero el trabajo no termina hoy", ha concluido la entidad.