COAG-A, a Planas: "Cada día que no actúa, los olivareros pierden tres millones de euros"

Publicado 20/03/2019 13:08:22 CET

SEVILLA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La organización agraria COAG-A ha pedido al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que actúe ante el nivel de precios del aceite, porque "cada día que no lo hace, los olivareros pierden tres millones de euros".

Así de contundente se ha mostrado el secretario general de COAG Andalucía, Miguel López, quien, en una nota, ha criticado la actitud "tibia" del ministro cuando está "en juego" un sector estratégico "en lo social, en lo económico y en lo territorial".

"Somos los principales productores de aceite de oliva del mundo, con un marco de calidad inigualable, y no se entiende lo que está pasando, que los precios estén hundidos y que Europa no haga nada, pero, sobre todo, no se entiende que el ministro de Agricultura de España no haga nada", ha advertido López.

En este sentido, ha señalado que los precios en origen en España llevan semanas por debajo de los umbrales de rentabilidad. Según los datos del Poolred en la semana del 14 al 20 de marzo el virgen extra se vendía de media a 2,38 euros por kilo; el virgen, a 2,18 euros por kilo, y el lampante, a 1,86 euros por kilo.

Así, ha indicado que el propio ministro ha reconocido que la evolución de los precios en el contexto actual es "extraña", pero

no plantea ninguna medida para dar respuesta al hundimiento de precios que sufre el sector del olivar.

COAG-A ha alertado sobre que la distorsión del mercado se da en España y no en el resto de países productores como Italia o Grecia, y responde a "una especulación en el seno del mercado", ya que, aunque la producción en España sea mayor que en otras campañas, el resto de países han visto muy reducida sus cosechas, por lo que a pesar del incremento de producción de nuestro país, no se va a compensar la reducción a nivel mundial.

"¿Cómo se explica que siendo los mayores productores de aceite de oliva tengamos este problema? En Italia se paga el aceite por encima de seis euros por kilo. En Grecia el precio también es superior a España, ya que se paga a tres euros el kilo. Incluso en Túnez se dan mejores precios, ya que se paga a 2,68 euros por kilo", ha explicado.

"No hay causas objetivas que justifiquen lo que está ocurriendo con los precios en España, y creemos que el ministro, además de preocuparse, debe actuar, ponerse del lado del sector y exigir a Bruselas que se apliquen las medidas oportunas para corregir este sinsentido, además de poner a trabajar a Competencia, para que investigue lo que está pasando", señala el secretario general de COAG-A.

Esta organización ha recordado que el almacenamiento privado es una medida que se activa de manera automática cuando los precios bajan de unos umbrales establecidos, algo que no ha ocurrido de momento, porque esos umbrales se fijaron hace casi 20 años y no se han actualizado, a pesar de que la Comisión se comprometió a ajustarlos a la evolución de los costes de producción, aspecto que ha incumplido.

Los umbrales de referencia establecidos por la UE se sitúan en 1.779 euros por tonelada para el aceite de oliva virgen extra; 1.710 euros por tonelada para el aceite de oliva virgen, y 1.524 euros por tonelada en el aceite de oliva lampante. Según el COI (2015), el coste medio ponderado de producción de aceite de oliva en España es de 2.750 euros por tonelada y de 2.730 euros por tonelada según el estudio de AEMO (2012).

Por eso, COAG pide que se active esta medida aplicando el otro supuesto que recoge el reglamento, que es "la necesidad de responder de manera oportuna a una situación del mercado especialmente difícil o a una evolución económica que tenga un impacto negativo significativo en los márgenes del sector".

El sector del olivar en cifras Andalucía cuenta con más de 1,5 millones de hectáreas de olivar (60% del total estatal), repartidas por 300 municipios de todas las provincias y ocupando el 33 por ciento de la superficie agraria útil andaluza. Nuestra comunidad autónoma tiene más de 200.000 olivareros profesionales, que generan cada año más de 18,5 millones de jornales (40% del empleo agrario).