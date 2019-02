Colectivos afean crear el Comisionado de la Concordia al ser "un caballo de Troya para impulsar la contramemoria"

Publicado 14/02/2019 18:05:56 CET

SEVILLA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los colectivos defensores de la Memoria Histórica han mostrado su "rotundo" rechazo a la creación del Comisionado de la Concordia al considerar que es un "caballo de Troya con el que la Junta de Andalucía, gobernada por Partido Popular y Ciudadanos, bajo el chantaje de la ultraderecha, pretende poner en marcha políticas de contramemoria".

En un comunicado, los grupos han afeado también la decisión de cambiar la Dirección General de Memoria Democrática por el Comisionado de la Concordia porque es "en un claro intento de rebajar la categoría de este organismo y menospreciar las legítimas demandas de las víctimas que, desde hace 40 años, vienen reclamando verdad, justicia y reparación".

En este sentido, han considerado como una "burla" a las víctimas del franquismo que la Comisión de la Memoria Histórica "sea presidida por una nostálgica de la dictadura, como Ana Gil Román", por lo que han advertido que se opondrán "con todas nuestras fuerzas" a la derogación de la Ley de Memoria Democrática de Andalucía. "Una ley en la que participó todo el movimiento memorialista y fue aprobada con el máximo consenso, sin ningún voto en contra", han señalado.

Asimismo, han manifestado que se opondrán "frontalmente" a una política de "equidistancia que intente manipular el relato del golpe de Estado, la Guerra Civil y la Dictadura, equiparando a víctimas y verdugos". "Sólo aceptamos una memoria democrática que denuncie y condene el golpe fascista de 1936 contra la legalidad de la Segunda República", añaden.

Por todo ello, los colectivos han exigido al PP y a Cs que "respeten la memoria de los 45.000 andaluces que aún están desaparecidos en fosas comunes y de los que sufrieron la represión franquista en sus diversas formas --presos, exiliados e incautados-- porque supuso una violación masiva de los derechos humanos".

Además, han indicado que "no puede existir concordia mientras no sean reconocidos e investigados los crímenes del franquismo". "No habrá concordia mientras exista impunidad", concluye el comunicado.

Estas peticiones han sido demandadas por la Asociación Granadina Verdad, Justicia y Reparación; Asociación Nuestra Memoria de Sevilla; Foro de la Memoria de Córdoba; Asociación Guerra y Exilio de Andalucía; Asociación Sevillana Verdad, Justicia y Reparación; Asociación Amical de Mauthausen; Asociación por la Memoria Democrática de San Fernando (Cádiz); Asociación por la Memoria Histórica PTA-JGR; Asociación de Memoria Histórica del Zenete-Guadix; Unidad Cívica Andaluza por la República, y Asociación de Memoria Histórica Semillas de Libertad.