Los colectivos memorialistas valoran la apertura de la Oficina de Atención a Víctimas en Córdoba para divulgación

CÓRDOBA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

Los colectivos memorialistas han valorado la apertura este miércoles de la Oficina de Atención a la Víctima en Córdoba, una reivindicación de los mismos, donde va a estar el equipo técnico hasta que en este mismo mes se incorpore un trabajador social del Consistorio, todo ello en el marco de las actuaciones que desde la Delegación de Infraestructuras del Ayuntamiento se llevan a cabo en materia de Memoria Democrática.

En una rueda de prensa, el presidente de la Asociación 'Dejadnos Llorar', Antonio Deza, ha dicho que confía en que la persona que se va a hacer cargo de la oficina, ubicada en el Centro Cívico de Levante, se contrate en este mes, porque la oficina tiene "un papel muy importante que hacer".

"Lo más importante de todo el proceso de las fosas no es lo que se ha hecho, sino lo que hay que hacer en adelante", ha subrayado, para remarcar que "en ese papel de respeto a las víctimas y a los familiares, la oficina debe hacer un papel muy importante". "Lo normal y lo natural es que haya un proceso transparente, que los resultados que vaya obteniendo el equipo técnico en las exhumaciones se divulguen y se comuniquen a los familiares y a la población en general", ha apuntado.

Así, ha agradecido a las cuatro administraciones --Consistorio, Diputación, Junta de Andalucía y Gobierno de España--, "que han dado lugar a ésto después de 87 años". "Desde el primer momento en la asociación nunca pensamos en mirar para atrás, ni en buscar culpables de por qué se ha tardado tanto tiempo en todo el proceso", sino que "hay que mirar para adelante", ha mantenido.

Además, ha expuesto que el hecho de que "haya un consenso de cuatro administraciones, que comenzó con gobiernos democráticos de izquierda y que luego, cuando democráticamente cambiaron los poderes, también haya continuado, eso llena de orgullo", porque "es un consenso extraordinario y equivale a defender la verdad, la justicia y los derechos humanos", que "es de lo que se trata en las exhumaciones", ha enfatizado.

"MUCHOS FAMILIARES YA FALLECIDOS"

Mientras, José Manuel Matencio, de la plataforma por la Comisión de la Verdad, ha explicado que la actual oficina es la antigua cárcel, donde estuvo su padre cuando terminó la Guerra Civil, de modo que "es un lugar muy significativo", en el que considera que debería haber un indicativo que lo recogiera, después de ser un lugar "trágico", donde "murió mucha gente".

Y la portavoz de la plataforma de la Comisión de la Verdad, Carmen Sánchez, cuyo abuelo estuvo también en dicha cárcel, ha dado "las gracias a todas las personas y todo los colectivos memorialistas que se han esforzado, han puesto empeño y han luchado para que fuese posible", lamentando "los muchos años de atraso, porque muchos familiares ya están fallecidos".

Si bien, ha elogiado que "lo importante es que la oficina ya está en marcha y no sólo puede ser un lugar donde ponga oficina de memoria histórica u oficina de memoria de víctimas, sino que tiene que cumplir con su objetivo, que se atienda a los familiares, que sirva de nexo entre las asociaciones memorialistas, el Ayuntamiento y el equipo técnico y la cátedra", y "también la divulgación", para "saber el por qué de las fosas".

Tras recordar que se estima que hay 4.000 víctimas de la Guerra Civil y la época de la dictadura franquista, ha mencionado que hay 400 familias que "sí van a prestar su ADN". "Lo importante es que se repare a las víctimas, que se cuente la verdad de lo que ocurrió y que se haga justicia, que ya es hora al llevar mucho tiempo", ha dicho, para asegurar que "no se puede avanzar democráticamente mientras no se acabe con las fosas y las cunetas".

"DAR RESPUESTA A LAS FAMILIAS"

En concreto, en la oficina habrá un trabajador social, contratado hasta diciembre de 2025, que es cuando expira el convenio entre administraciones, y hará labores fundamentalmente de organización, así como de divulgación, ha comentado el delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, quien ha apuntado que será un espacio para "recordar, informar y tomar muestras de ADN, que era un compromiso como Ayuntamiento, que se ha cumplido, aunque ha habido algo de retraso en la puesta en marcha".

Al hilo, ha aseverado que los colectivos memorialistas son "la clave de estar aquí y firmar el convenio entre cuatro administraciones" para este proyecto "fundamental para mantener la memoria de ese momento trágico de la historia española, como fue la Guerra Civil, y dar respuesta a las familias que quieren saber dónde está enterrado su familiar, que tienen el derecho de saberlo y las administraciones tenemos la obligación, ya no solamente legal, sino moral y de justicia de poner todos los instrumentos al alcance de este objetivo tan lógico, razonable y de sentido común".

Por tanto, el concejal ha agradecido a los colectivos que hayan sido "tan insistentes a las administraciones para ver cumplido este objetivo", con "un espacio con la máxima dignidad" y que "estará abierto al equipo técnico, a todos los colectivos memorialistas y a los familiares". "Independientemente de ese proceso histórico tan dramático, que nos enfrentó a unos u otros, este tiene que ser un espacio donde claramente se consiga el objetivo totalmente justo y lógico", ha defendido.

Por su parte, Daniel Quiroga, coordinador y director de las intervenciones y doctor en Arqueología, ha admitido que habrá "un porcentaje alto" de restos de personas que "no se podrá identificar", al tiempo que ha declarado que "no sólo es recuperar los restos, sino que esta gente ha estado silenciada todos estos años, son desaparecidos, no son ni siquiera gente asesinada hoy en día, entonces hay que recuperar también su memoria, sus historias".

Según ha expresado, "no sólo son importantes los datos que puedan dar las familias para crear los perfiles biológicos que ayuden a la interpretación e identificación, es importante la historia, la historia de una familia, cómo ha vivido este trauma".