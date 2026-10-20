El Colegio de Farmacéuticos de Córdoba y la Fundación Bangassou envían un año más ayuda sanitaria a esta región africana

Presentación de la campaña de envío de ayuda sanitaria internacional a la región de Bangassou. - COLEGIO DE FARMACÉUTICOS

CÓRDOBA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Farmacéuticos de Córdoba se ha sumado un año más a la campaña de envío de ayuda sanitaria internacional a la región de Bangassou, en la República Centroafricana, que lidera la Fundación Bangassou, --que el próximo año cumplirá los 25 años de constitución--, ONG cordobesa comprometida con la ayuda y asistencia a esta región africana del mismo nombre.

Según ha indicado la institución colegial en una nota, se trata de una iniciativa con la que el Colegio de Farmacéuticos y los farmacéuticos cordobeses en general colaborarán por 16º año consecutivo, consolidando así una colaboración sanitaria y humanitaria que es clave para la finalidad de la Fundación Bangassou y que demuestra la solidaridad de la farmacia cordobesa con la mejora de la atención sanitaria en otros lugares del mundo menos desarrollados y con menos prestaciones en materia de salud. La región de Bangassou es una zona geográfica que pertenece a la Diócesis de la que ha sido obispo muchos años el cordobés Juan José Aguirre.

En el acto de presentación de esta campaña han participado el presidente de la Fundación Bangassou, Miguel Aguirre, el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, Rafael Casaño, y el tesorero de la corporación, José Eugenio Rodríguez.

A través de esta colaboración, "se pone a disposición de la Fundación Bangassou la red de 405 farmacias comunitarias distribuidas en toda la provincia para la venta de sus décimos de Lotería de Navidad, de manera que los cordobeses y las cordobesas puedan adquirirlos al precio de 24 euros, de los cuales 4 euros irán destinados como donativo para la iniciativa", ha explicado el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, Rafael Casaño.

Los fondos recaudados con la campaña de este año serán "destinados a la compra de material sanitario y medicamentos para la región de Bangassou, además de a otros productos sanitarios de carácter general, como fotoprotectores solares, cremas hidratantes, o materiales y productos específicos para niños (leche maternizada, biberones, etc.), que también son muy necesarios para los habitantes de esta zona", ha destacado el presidente de la Fundación Bangassou, Miguel Aguirre.

En regiones como Bangassou o numerosos países en África sigue habiendo un gran déficit de servicios básicos sanitarios y un sistema mucho menos desarrollado, teniendo que hacer frente a graves problemas de salud o enfermedades que están superadas en Europa o que tienen muy poca incidencia en esta zona geográfica. Desde infecciones o virus hasta el VIH o el ébola. "Por eso es importante poner nuestro granito de arena y colaborar con esta iniciativa, para que puedan seguir avanzando en salud y cubrir sus necesidades básicas en este ámbito", ha señalado Casaño.

El presidente del colegio ha animado a toda la población de Córdoba y provincia a participar en la campaña comprando los décimos de Lotería de Navidad. Asimismo, ha subrayado el compromiso más que afianzado de los farmacéuticos cordobeses con esta iniciativa solidaria, de la que se cumplen 16 años de colaboración continuada. "La profesión farmacéutica tiene un fuerte compromiso asistencial con las personas, pero también un gran compromiso social con los colectivos más vulnerables y desfavorecidos de la sociedad, también de otros países que se encuentran en vías de desarrollo y tienen muchos menos recursos en cuestiones como la salud", ha afirmado.

Por su parte, el presidente de Fundación Bangassou, Miguel Aguirre, ha indicado que el pasado año se vendieron en las farmacias cordobesas más de 1.000 décimos solidarios de la campaña, "una cifra que esperamos aumentar esta ocasión". Asimismo, ha mostrado su agradecimiento al Colegio de Farmacéuticos de Córdoba por su generosidad y apoyo en todos estos años y a las más de 400 farmacias de la provincia por acercar la campaña a los ciudadanos y ser la voz solidaria de la Fundación.

"Los farmacéuticos son profesionales sanitarios cercanos y de confianza, que desarrollan una gran labor en nuestra sociedad y nuestro sistema de salud, y que también se muestran comprometidos con causas sociales y humanitarias de nuestro entorno o de otras zonas del mundo como Bangassou. Y eso hay que valorarlo mucho", ha asegurado.