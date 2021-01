El Colegio de Psicólogos pide no centrarse en "pensamientos catastróficos" ante los terremotos de Granada

GRANADA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental (Copao) ha elaborado un decálogo con consejos para afrontar la serie de movimientos sísmicos en Granada, aconsejando a los vecinos, entre otras pautas, no dejarse llevar por "pensamiento catastróficos" ni por todo lo que se dice en los momentos posteriores al terremoto, así como no ver imágenes del mismo si "producen ansiedad" ni atender a "noticias no oficiales, sobre todo, aquellas que son sumamente negativas".

En este sentido, los expertos recomiendan "ampliar" la "percepción" tras estos movimientos sísmicos, según ha informado en una nota de prensa el Copao, después de que su sección de psicología de la intervención en crisis, catástrofes y emergencias haya elaborado este decálogo ante sucesos que "pueden provocar sentimientos de estrés".

El decano del Copao, Manuel Mariano Vera, ha explicado que este decálogo se suma a los que vienen confeccionando "durante toda la pandemia con el fin de hacer más llevadera a la población esta situación y a la que se viene a sumar, en este caso para Granada y provincia, un fenómeno natural que es el de los terremotos".

"Al estar debilitados por la situación previa que produce la pandemia, los efectos negativos se multiplican", ha agregado Vera, que ha detallado que, con este instrumento, quieren que "la población reconozca los síntomas psicológicos negativos que produce este fenómeno para que de esta manera los combatan mejor".

El miedo ante un terremoto es una reacción psicológica que se produce ante un riesgo o amenaza, puesto que es algo que no se puede controlar y, por tanto, no se puede hacer nada para evitarlo. Esta reacción afectiva puede generar en el conjunto de la población sentimientos de angustia, ansiedad, estrés, pensamientos recurrentes, alternaciones del sueño o pérdida de apetito, y se puede reflejar, así, en "sensaciones corporales o reacciones fisiológicas como un aumento de la presión cardiaca, sudoración, descenso de la temperatura corporal o temblores", y tensión muscular.

Este documento ofrece una serie de pautas para hacer frente a estos sentimientos, partiendo de la necesidad de asumir de que "no se tiene el control de la situación y que ello puede generar miedo". Pero ese temor no tiene por qué ser malo, si se sabe cómo afrontarlo.

La "mente tiene mecanismos que se activan" sin que puedan ser controlados y hay que "ser consciente de ello", ha expuesto el Copao, que ha añadido en que no se puede "controlar a los demás o a la naturaleza". Además, "si sentimos que nuestra respiración se acelera, podemos hacer entre tres y cuatro respiraciones lentas y profundas a la vez que nos decimos mensajes tranquilizadores", advierten los expertos.

A su vez, recomiendan nombrar las emociones y "cómo de intensas son", advirtiendo que "el miedo y la ansiedad no son lo mismo", y que esta última "se suele manifestar de forma generalizada en el cuerpo y es la respuesta a otras emociones". Se pide "buscar un lugar" que "aporte seguridad" y "disminuir los riesgos" con acciones como como cubrirse la cabeza con las manos.