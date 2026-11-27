Visita a la calle Unicef - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Jaén, Julio Millán, ha visitado las obras de reparación integral de la calle Unicef para comprobar el desarrollo de una intervención que ejecuta y financia la promotora de la nueva edificación de viviendas de la Avenida de Andalucía. Los trabajos, que se desarrollan en coordinación con el Consistorio, tienen una previsión de finalización a lo largo del próximo mes de enero.

Esta intervención responde a los daños registrados en dicha calle a raíz de los movimientos de tierra producidos durante las obras de la promoción inmobiliaria. La aparición de grietas obligó el pasado mes de enero a adoptar medidas preventivas de seguridad y al desalojo temporal de dos bloques de viviendas.

Los residentes pudieron regresar a sus hogares una vez que los técnicos municipales comprobaron que existían garantías de seguridad. Posteriormente, los trabajos de refuerzo permitieron recuperar el tránsito peatonal y el acceso a los aparcamientos, quedando pendiente la restitución integral de la vía que ha dado comienzo ahora.

Según ha explicado el regidor, las tareas han comenzado con una primera fase consistente en la demolición del acerado, los bordillos y el aglomerado asfáltico para retirar los elementos afectados y dejar al descubierto el terreno.

"Posteriormente, se retirarán las tierras que perdieron su estabilidad como consecuencia de los movimientos registrados en la zona y se procederá a la reconstrucción de la calle y de los elementos urbanos afectados", ha detallado Millán.

La intervención se acomete una vez completada la fase de consolidación estructural vinculada a la construcción del nuevo edificio de la Avenida de Andalucía. A este respecto, el alcalde ha apuntado que la estructura de esta promoción inmobiliaria ya ha alcanzado una altura superior a la cota de la calle, un aspecto que resulta "fundamental para garantizar la estabilidad del conjunto y que el propio edificio contribuya a contener el terreno sobre el que se asienta la vía".

Asimismo, Millán ha apuntado que el Ayuntamiento trabajará de forma conjunta con la promotora y la dirección facultativa para garantizar que las distintas fases se desarrollen "con las debidas condiciones de seguridad".

De igual modo, el Consistorio trabajará en la reposición de acerados y otros servicios para ofrecer mayores garantías a los vecinos y viandantes, con el objetivo de lograr la vuelta a la normalidad.