El concejal de Seguridad de Granada pide a Subdelegación que disuelva a manifestantes que cortan la A-44 en Recogidas

Publicado 19/02/2020 17:37:25 CET

GRANADA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Seguridad Ciudadana en el Ayuntamiento de Granada, César Díaz, ha pedido a la Subdelegación del Gobierno que, a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, disuelva a los manifestantes que cortan desde las 14,15 horas aproximadamente la autovía de Circunvalación A-44 a la altura de Recogidas.

En declaraciones a Europa Press, Díaz ha asegurado que los manifestantes que mantienen el bloqueo de la vía no pertenecen a las asociaciones que han organizado la movilización y la tractorada, y que su presencia en dos piquetes "está impidiendo que los participantes y los vehículos puedan abandonar la ciudad, manteniendo así la situación de bloqueo en Granada".

"No solo nosotros, la propia organización de la manifestación está pidiendo a Subdelegación que intervenga. Estos se encuentran cerrando la circulación en los dos sentidos y no están dispuestos a moverse. Están cortando todas las posibilidades de evacuación", ha asegurado Díaz.

El concejal del Consistorio granadino ha solicitado que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado presentes en la zona "actúen e intervengan para levantar los piquetes".

"Por momentos nos dicen que parecen que se están preparando para actuar, pero seguimos esperando a que esto se produzca y se levante el bloqueo. La orden no se ha dado ni parece que se vaya a dar", ha comentado.

La movilización por el futuro del sector agrario y ganadero de Granada ya ha finalizado, pero algunos de los manifestantes mantienen cortado el tráfico en ambos sentidos de la A-44, la Circunvalación de Granada, a la altura de la salida de Recogidas, desde las 14,15 horas aproximadamente, por lo que continúa el bloqueo en las calles del centro de la ciudad al no ser posible la salida de estos hacia las principales vías.

Los manifestantes solamente dejan paso a vehículos de asistencia sanitaria y se encuentran reteniendo a turismos y motocicletas como forma de protesta por los bajos precios en el sector primario. En la vía se han lanzado petardos y bengalas, y se han vivido algunos momentos de tensión con algunos conductores.

Los primeros tractores que circulaban por las calles de Granada han comenzado a entrar en la Circunvalación a su llegada al punto final de la movilización sobre las 16,30 horas, pero la gran mayoría continúan realizando el recorrido de la manifestación.

Algunos de los agricultores presentes en la manifestación hablan de las 18,30 horas como hora límite del fin del bloqueo, aunque aseguran que existe cierta confusión y que no tienen claro cuando se levantará el cierre de la autovía de la Costa Tropical-Sierra Nevada.

Mientras, los grupos de manifestantes llegados en autobuses desde los municipios más lejanos de la provincia de Granada ya han comenzado a abandonar la capital de forma progresiva aunque lenta debido a los bloqueos y piquetes de los que aún continúan con las movilizaciones.

La Guardia Civil de Tráfico se encuentra en la zona controlando el corte de la autovía y recomienda a los conductores que no usen el vehículo particular y que no utilicen la Circunvalación.