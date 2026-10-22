Los conciertos vuelven este viernes al Centro Cultural de Fundación Caja Rural del Sur en Córdoba con el Cuarteto Meraki

El Cuarteto Meraki. - FUNDACIÓN CAJA RURAL DEL SUR

CÓRDOBA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Comenzado el otoño se inicia este viernes, a las 20,00 horas, un nuevo ciclo de conciertos musicales en el Centro Cultural José Luis García Palacios de la Fundación Caja Rural del Sur en Córdoba. En esta ocasión actuará el Cuarteto Meraki interpretando 'Paisajes de América', cuya recaudación irá destinada a la Fundación Madre Coraje.

Según ha informado la Fundación Caja Rural del Sur en una nota, el Cuarteto Meraki es un cuarteto de cuerdas, formado por jóvenes músicos que se conocieron en el Real Conservatorio Superior de Música Victoria Eugenia de Granada e integrado por Izan Dris Almazán y Blanca González Escabia a los violines, Ana Cecilia Gavilán Moya a la viola y Lucía Sánchez Herrerías al violonchelo.

Sus componentes compaginan los estudios con proyectos profesionales, encuentros de música de cámara y trabajo orquestal, y han tocado repertorio de Haydn, Mozart, Beethoven, Dvorák y Montero. Han actuado, entre otros, con el Ayuntamiento de Granada y la Fundación AguaGranada.

'Paisajes de América' reúne músicas nacidas en el continente americano o inspiradas por él. El programa incluye obras de la compositora argentina Claudia Montero, entre ellas su 'Cuarteto para Buenos Aires'; el 'Cuarteto Americano' de Antonín Dvorák, escrito durante su estancia en Estados Unidos; el 'Libertango' de Astor Piazzolla y el tango 'Por una cabeza' de Carlos Gardel, en arreglo de Irina Lazaryeva. Un recorrido que va de la tradición centroeuropea al tango porteño sin salir del cuarteto de cuerda.