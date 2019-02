Concluye la III Marcha La Desbandá en recuerdo de "uno de los mayores crímenes sucedidos durante Guerra Civil"

Publicado 16/02/2019 16:37:56 CET

El secretario general del PCE, Enrique Santiago, ha participado en la última de las diez etapas de las III Marcha La Desbandá, que "recuerda a las miles de víctimas civiles ocasionadas por los bombardeos de las tropas franquistas y de nazis y fascistas italianos contra la población civil que huía de la guerra desde Málaga a Almería en febrero de 1937", al que ha calificado como "uno de los mayores crímenes de guerra de los sucedidos durante la Guerra Civil".

Enrique Santiago ha explicado en un comunicado que "es imprescindible que los pueblos deben conocer su historia para no repetirla", señalando que "el PCE ha trabajado como nadie por la concordia y la reconciliación, por la democracia, pero no es posible que una sociedad se reconcilie, que haya concordia si no se hace lo posible por recuperar la verdad, por que haya justicia, por que se repare a las víctimas y se tomen las medidas necesarias para que hechos de estas características".

Para el máximo dirigente del PCE esta cuestión es "importante", al constatar que "muchos pueblos de Europa olvidan ese periodo negro que supuso el auge del fascismo y del nazismo, periodo más oscuro de la Historia de la Humanidad que se saldó con más de 50 millones de muertes".

Enrique Santiago, ha estado acompañado por el secretario general del PCA, Ernesto Alba y por la concejala y secretaria del PCE en la ciudad de Almería, Amalia Román. En la misma línea se ha expresado el secretario general del Partido en Andalucía, Ernesto Alba, que ha calificado a la marcha como "un acto de rebeldía cuando desde San Telmo se está haciendo un ataque frontal a la memoria de Andalucía".

"Creíamos que avanzábamos con la Ley de Memoria Histórica y está amenazada por lo que llaman Ley de Concordia del trifachito andaluza que pretende equiparar a víctimas y verdugos", ha sentenciado el máximo responsable del PCE en Andalucía.