Concluye el programa Activa-T Joven tras emplear a 31 jóvenes en la mejora de espacios públicos de la ciudad de Jaén

Los concejales Javier Padorno y Luis García - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha informado de la finalización del proyecto 'Jaén cuida su ciudad: Plan de mejora y mantenimiento de espacios públicos'. Este plan de empleo, desarrollado en el marco del programa Activa-T Joven, ha permitido la contratación durante un periodo de seis meses de un total de 31 jóvenes desempleados de entre 18 y 29 años.

La iniciativa, gestionada por la Concejalía de Empleo y el Instituto Municipal de Empleo y Formación Empresarial (Imefe) y adaptada al ámbito municipal por la Concejalía de Mantenimiento Urbano, ha combinado el fomento de la inserción laboral juvenil con actuaciones de conservación, mantenimiento y mejora de diversos espacios y equipamientos de la capital.

El concejal de Empleo e Imefe, Luis García, ha destacado que este programa ha supuesto "una oportunidad para que 31 jóvenes puedan acceder al mercado laboral, adquirir experiencia profesional y desarrollar sus capacidades en ocupaciones con demanda".

Asimismo, ha señalado que desde el Imefe continúan trabajando para aprovechar los recursos disponibles en favor de la inserción laboral, especialmente para quienes buscan su primera oportunidad de trabajo.

García ha añadido que desde el instituto municipal siguen "peleando por esos planes de empleo que cambien la vida de las familias" y ha reclamado que este tipo de programas "no sean cofinanciados, sino financiados directamente por la administración, en este caso la autonómica, al 100%".

El proyecto ha contado con una subvención de 337.900 euros concedida al Consistorio por la Delegación Territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía en Jaén. Esta partida cuenta con la financiación del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) para Andalucía 2021-2027 y de fondos propios de la administración autonómica.

Por su parte, el concejal de Mantenimiento Urbano, Javier Padorno, ha subrayado que la incorporación de estos jóvenes ha permitido reforzar las tareas que desarrolla el área municipal en diferentes puntos de la ciudad.

Según ha explicado, el trabajo de estas cuadrillas, supervisado por personal técnico del área para completar su formación, ha contribuido a "mejorar el estado de colegios, mobiliario urbano, acerados y otros espacios públicos".

Durante los seis meses de ejecución del plan, los participantes han llevado a cabo labores de pintura en edificios municipales, colegios y muros, así como la reparación y mantenimiento de elementos de madera y mobiliario urbano. También han realizado la reposición de baldosas, adoquines y losas de granito, el acondicionamiento de parques caninos, tareas de apoyo en el almacén de Mantenimiento Urbano, y labores de transporte, limpieza y gestión administrativa.

En concreto, las 31 contrataciones se han distribuido en diferentes perfiles profesionales especializados: quince peones de obras públicas, siete pintores, cuatro albañiles, tres carpinteros, un operador grabador de datos en ordenador y un mozo de carga y descarga.