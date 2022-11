El consejero andaluz de Justicia: Distinguir entre "malversadores de primera y de segunda abriría una puerta peligrosa"

SEVILLA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero andaluz de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto (PP), se ha mostrado este martes contrario a una eventual reforma del delito de malversación como la apuntada por Unidas Podemos y que conllevaría, en su opinión, distinguir entre "malversadores de primera y malversadores de segunda", algo con lo que se abriría "una puerta tremendamente peligrosa".

Así lo ha manifestado el consejero en unas declaraciones en la Cadena SER Andalucía, recogidas por Europa Press, al responder a la pregunta de si sería "partidario de reformar los delitos de malversación si no hay lucro personal", como podría ser el caso del expresidente socialista de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, condenado a seis años y dos días de cárcel, y a 15 años y dos días de inhabilitación, por delitos continuados de malversación y prevaricación en el marco del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos.

José Antonio Nieto ha contestado que no sería partidario de dicha reforma, y ha agregado que con ella se abriría "una puerta tremendamente peligrosa", al tiempo que ha cuestionado que no sea "delito" el que una persona no se haya llevado dinero para su propio beneficio o no se haya enriquecido ella misma pero haya "ayudado a que se enriquezcan otros malversando el dinero de todos los andaluces".

El consejero de Justicia ha aludido al caso concreto de los ERE, y ha remarcado que en este asunto se ha enjuiciado a personas que "cogían el dinero que debía ir a los parados, a la formación de las personas que no tienen un puesto de trabajo" en Andalucía, y ha insistido en preguntar si es que "eso no es delito".

"Me parece que quien quiera hacernos ver que eso no es corrupción está atentando contra el sentido más básico de lo que se funda una sociedad, que es creer en lo que es bueno y lo que es malo", ha razonado el consejero, quien ha remarcado que "el dinero público tiene que gestionarse no sólo con habilidad, con agilidad y con rigor, sino haciendo que vaya donde tiene que ir, a mejorar los servicios públicos y atender las necesidades de la gente, no a financiar un partido político o a que se lo lleven para cocaína o para puticlubes, como ha ocurrido en Andalucía, y además nos digan que eso no es delito".

El titular andaluz de Justicia ha considerado que "cualquier persona de verdad con sentido común, independientemente de su filiación política, de que sea de izquierda, de derecha o de centro, cualquier persona honesta, no puede estar de acuerdo con decir que si no se lo lleva él (el dinero), que se use en lo que sea y ya no es delito, ya no es malversación".

"Me parece que eso no entra en la cabeza de nadie con un mínimo criterio de honestidad y de cómo tiene que gestionarse lo que es de todos", ha incidido José Antonio Nieto.

SENTENCIA DE LOS ERE

Por otro lado, sobre las condenas por el caso de los ERE ratificadas por el Tribunal Supremo tras la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla, el consejero de Justicia ha subrayado que en este caso "está claro, y está recogido en una amplísima sentencia, que ha habido unos delitos muy graves que tienen como consecuencia unas condenas que se tienen que cumplir, evidentemente".

"Cuando después de ocho años se llega a la conclusión de que se ha cometido un delito, se argumenta, como se ha argumentado en la sentencia de los ERE, y se fijan unas condenas muy claras, muy nítidas, pues se hace para que se cumpla y para que no se repitan hechos como los que dan lugar a esa condena", ha argumentado el consejero.

Preguntado por unas declaraciones del secretario Estado de Justicia, Antonio Julián Rodríguez, este pasado lunes en las que señalaba que no es "nada excepcional" la tramitación de un posible indulto a José Antonio Griñán, el consejero José Antonio Nieto ha señalado que si él dijera que, "en cumplimiento de la ley, no sería nada extraordinario conceder el indulto a una persona condenada por un caso de corrupción que fuese del Partido Popular, sería un auténtico escándalo y todo el mundo lo consideraría como un escándalo".

"Y a mí me parece que es un escándalo lo que está haciendo el Gobierno con la interpretación que está sacando de este caso de los ERE", ha abundado José Antonio Nieto antes de agregar que le "sorprende" y le parece "escandaloso que el Partido Socialista andaluz todavía no haya asumido su responsabilidad en este caso", y "que siga diciendo que las personas condenadas en esa sentencia son personas honestas".

Frente a ello, el consejero ha preguntado "cómo van a ser honestas personas que han sido condenadas después de una larguísima instrucción y de un juicio muy largo con todas las garantías en el que se llega a unas conclusiones muy claras".

GRIÑÁN, "UN POLÍTICO CORRUPTO"

En esa línea, José Antonio Nieto ha aseverado que Griñán "es un político corrupto porque ha amparado la corrupción, y eso queda clarísimo en la sentencia" de la conocida como 'pieza política' del caso de los ERE.

"Y si no creemos lo que se recoge en la sentencia, este país tiene un problema muy serio, porque estamos quebrando el valor fundamental de la justicia, que es que cuando se resuelve definitivamente un juicio y ya no es apelable, y en este caso es así, pues lo que te dice esa sentencia, te guste más o te guste menos, es la verdad jurídica". "Y en este caso creo que lo ha dicho con una claridad rotunda", ha remachado el consejero para concluir.