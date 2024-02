Consiguen abandonar su vehículo cuando era arrastrado por el caudal del Genil crecido por la lluvia en Granada

SANTA FE (GRANADA), 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Dos personas que ocupaban un vehículo con el que intentaban vadear el río Genil a su paso por Santa Fe, en el área metropolitana de Granada, donde bajaba crecido por las lluvias que deja en la provincia la borrasca 'Karlotta', han conseguido abandonarlo cuando este era arrastrado por la corriente.

Según ha informado la Policía Local de Santa Fe en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, "lo han podido abandonar por sus propios medios, no habiendo otros daños que lamentar más allá del propio vehículo", que quedará en el lugar hasta que pueda ser rescatado por el servicio de grúa.

"Debido a la intensa lluvia, el caudal del río Genil ha crecido considerablemente, no permitiendo el paso de vehículos por el vado", han explicado desde este cuerpo de seguridad municipal, recomendando no hacer intentos de cruzarlo pues "no suelen terminar bien".

Previamente, en la mañana de este martes, desde la Policía Local se había pedido a los vecinos "la máxima cautela ante el fuerte viento, evitando zonas donde puedan desprenderse ramas, cornisas" o "maceteros" por rachas de hasta 70 kilómetros por hora "con un nivel de riesgo importante".