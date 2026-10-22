El Consorcio de Compensación de Seguros recibe más de 300 solicitudes de Andalucía para indemnización por la Dana Adam

Imagen de las incidencias registradas en Málaga por las lluvias esta madrugada del 18 de octubre. A 18 de octubre de 2026 en Málaga (Andalucía, España). - Álex Zea - Europa Press

SEVILLA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, ha recibido 6.528 solicitudes de indemnización por los daños de la Dana Adam entre el 16 y el 18 de octubre. Entre ellas, de Andalucía se han recibido más de 300 solicitudes para estas ayudas, en concreto, 163 de Almería y 117 de Málaga, mientras que las provincias de Cádiz, Sevilla, Córdoba y Granada han registrado menos de cien cada una.

Según ha detallado el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa en una nota, la mayoría procede de la provincia de Valencia, con 5.007 solicitudes, el 77% del total. Solo el municipio valenciano de Oliva suma 2.760. Le siguen Alicante (847) e Illes Balears (127). Barcelona, Murcia, Toledo, Tarragona y Castellón registran menos de cien solicitudes cada una.

No obstante, el Gobierno ha señalado que todavía es pronto para estimar el alcance de los daños. Por ello, el Consorcio está preparado para que las familias, los comercios y las empresas afectados por la Dana reciban su indemnización lo antes posible, e irá actualizando estos datos a medida que reciba solicitudes y avance en su gestión.

El Seguro de Riesgos Extraordinarios cubre los daños por inundación. Así, el Consorcio indemnizará los daños a personas y bienes que tuvieran una póliza de seguro en vigor cuando ocurrieron. La indemnización depende de que se declare zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil.

Además, el Ministerio ha explicado que la pérdida de beneficios también se indemniza si estaba incluida en la póliza y se debe a un daño directo en bienes que sean propiedad del asegurado o estén a su disposición.

CÓMO SOLICITAR LA INDEMNIZACIÓN

Según ha indicado el Gobierno, el asegurado puede comunicar los daños por sí mismo, a través de su aseguradora o por medio de su agente o corredor. Las vías más rápidas son: por un lado, por teléfono, en el 900 222 665, de lunes a viernes, de 9,00 a 18,00 horas; o por internet, en la web www.consorseguros.es.

Para hacerlo hay que tener a mano los datos de la póliza (aseguradora y número), los datos personales del asegurado y la cuenta bancaria donde se quiere cobrar. Si hay vehículos dañados, también la marca, el modelo y la matrícula y, si están en un taller, los datos de contacto del taller.

El Consorcio tramitará todas las solicitudes, incluso las que lleguen después del plazo de siete días que marca la legislación de seguros. Después, un perito tasador visitará al asegurado para valorar los daños.

De este modo, el Consorcio ha recomendado guardar los presupuestos y las facturas de reparación, la póliza y el recibo de la prima. Si se han retirado bienes dañados o se han hecho reparaciones urgentes, conviene conservar los restos o, si no es posible, fotografiarlos, además de las facturas. El Consorcio paga siempre directamente a los beneficiarios, por transferencia bancaria.