El Consorcio de Seguros ya ha abonado el 20,5% de las solicitudes de indemnización por los terremotos

Archivo - Destrozos causados en una vivienda tras un terremoto. Archivo. - Álex Cámara - Europa Press - Archivo

GRANADA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio de Compensación de Seguros ha recibido 70.150 solicitudes de indemnización por los daños ocasionados por los terremotos en la provincia de Granada, de las que 14.393 han sido abonadas hasta la fecha (el 20,5 por ciento del total) por un importe acumulado de 52 millones de euros.

Dos meses después del inicio de la sucesión de terremotos que afectó al área metropolitana de Granada, el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) ha actualizado los datos relativos a los daños y las indemnizaciones derivados de los movimientos sísmicos registrados desde el pasado 14 de agosto.

Según la quinta nota informativa del organismo, con datos correspondientes al 20 de octubre, la estimación preliminar del coste de los daños supera ya los 209 millones de euros De las solicitudes registradas, 70.061 corresponden a daños materiales y 89 a pérdida de beneficios.

El consorcio informa también de que 2.570 solicitudes han sido denegadas por duplicidad o por falta de cobertura. Estas cifras reflejan la dimensión de una siniestralidad cuyas consecuencias continúan presentes en numerosos hogares y actividades económicas.

Todavía hay familias que no han podido regresar a sus viviendas y afectados que permanecen a la espera de recibir las indemnizaciones para afrontar las reparaciones necesarias.

CRECEN LAS SOLICITUDES

La comparación con la anterior actualización del Consorcio, difundida el pasado mes de septiembre, permite conocer la evolución de las reclamaciones y de las indemnizaciones. Entonces se habían registrado 63.005 solicitudes de indemnización, frente a las 70.150 actuales, lo que supone 7.145 nuevas solicitudes y un incremento del 11,3 por ciento.

En cuanto a los pagos, el número de solicitudes abonadas ha pasado de 3.537 a 14.393, mientras que el importe acumulado de las indemnizaciones ha aumentado desde los 12,18 millones de euros hasta los 52,1 millones.

También ha variado la estimación económica de los daños, que en septiembre superaba los 174 millones de euros y que ahora se sitúa por encima de los 209 millones. La evolución de estas cifras refleja tanto la incorporación de nuevas reclamaciones como la continuidad de los procesos de valoración y pago de los daños.

No obstante, el volumen de solicitudes registradas pone de manifiesto que la gestión de las consecuencias de los terremotos sigue siendo una cuestión de especial relevancia para miles de asegurados.

Los inmuebles residenciales continúan siendo los principales afectados por los terremotos. De las 70.150 solicitudes recibidas, 65.517 corresponden a viviendas y comunidades de propietarios, lo que representa aproximadamente el 93,4 por ciento del total. En esta categoría, el Consorcio ha abonado 13.596 solicitudes, por un importe de 49.311.141 euros.

Los daños también han afectado a numerosas actividades económicas. En concreto, se han registrado 3.400 solicitudes correspondientes a comercios, almacenes y otros establecimientos, con 615 expedientes pagados por un importe de 2.073.405 euros.

Las oficinas acumulan 927 solicitudes, de las que se han abonado 151 por 501.926 euros. En el ámbito industrial se han registrado 220 reclamaciones, con 23 pagos por valor de 192.101 euros. A estas cifras se suman 81 solicitudes relacionadas con vehículos, de las que se han abonado ocho, y cinco correspondientes a obras civiles, sin pagos registrados hasta la fecha.

El Colegio de Mediadores de Seguros de Granada recuerda que los daños en viviendas, comunidades y establecimientos comerciales pueden tener consecuencias que van más allá de su reparación material, especialmente cuando afectan a las condiciones de habitabilidad de los inmuebles o al desarrollo habitual de una actividad económica.

MÁS DE 36.000 SOLICITUDES EN LA CAPITAL

Según los datos del Consorcio, Granada capital registra 36.320 solicitudes de indemnización, seguida de Armilla, con 5.650; Ogíjares, con 3.768; Churriana de la Vega, con 3.684; Las Gabias, con 2.892; y La Zubia, con 2.570. También destacan Maracena, con 1.997 solicitudes; Vegas del Genil, con 1.656; Alhendín, con 1.207; Gójar, con 1.040; y Huétor Vega, con 1.037.

En total, el Consorcio ha recibido solicitudes procedentes de 134 municipios de la provincia de Granada, 29 de Jaén, 28 de Málaga, 20 de Almería y de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Los daños ocasionados por terremotos están incluidos en la cobertura del Seguro de Riesgos Extraordinarios, siempre que las personas o los bienes afectados estuvieran amparados por una póliza de seguro en vigor en el momento de producirse los daños.

En el caso de las pérdidas de beneficios, esta cobertura debe estar contemplada en la póliza y ser consecuencia de un daño directo en los bienes asegurados, conforme a los requisitos establecidos.

El consorcio registrará y gestionará todas las solicitudes de indemnización que reciba, aunque haya transcurrido el plazo de siete días desde que se produjeron los daños, previsto en la legislación de seguros. Por tanto, las personas que todavía no hayan comunicado los desperfectos pueden iniciar el procedimiento.