Certamen de Arte y Reciclaje Re-Crea de Granada. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada, en colaboración con FCC Medio Ambiente, la Facultad de Bellas Artes y la Escuela de Arte y Superior de Diseño José Val del Omar, ha convocado la novena edición del Certamen de Arte y Reciclaje Re-Crea; una iniciativa que une "creación artística, reutilización y sensibilización ambiental para promover entre los jóvenes una reflexión sobre la forma en la que consumimos, desechamos y nos relacionamos con nuestro entorno".

Bajo el lema 'Lo que tiras, te mira. Reciclar es humano', esta nueva edición propone convertir materiales que habitualmente son considerados residuos en materia prima para la creación y la expresión artística y en una iniciativa que "busca acercar la cultura y los valores de sostenibilidad a toda la población, en sintonía con el proyecto de ciudad de Granada 2031", según ha precisado el Consistorio granadino en una nota.

La convocatoria de Re-Crea está dirigida al alumnado matriculado durante el curso 2026-2027 en la Facultad de Bellas Artes y en la Escuela de Arte y Superior de Diseño José Val del Omar de Granada, así como a egresados de ambos centros de los últimos tres años. Las propuestas podrán presentarse de forma individual o colectiva y deberán estar vinculadas tanto a la temática ambiental planteada por el concurso como a la ciudad de Granada. Se admitirán diferentes manifestaciones plásticas, entre ellas obras pictóricas, escultóricas e instalaciones.

De este modo, Re-Crea establece cuatro categorías atendiendo a los materiales utilizados. Así, la categoría azul se destina a papel y cartón; la amarilla, a plásticos, latas y briks; la verde, a botellas y envases de vidrio; y la categoría Punto Limpio permite utilizar materiales diversos reutilizados o procedentes de otros residuos, incluidos textiles, maderas, piezas de pequeños electrodomésticos o bombillas, entre otros.

El plazo de presentación de las obras permanecerá abierto del 10 al 15 de enero de 2027, finalizando a las 15,00 horas del día 15, aunque la inscripción deberá formalizarse previamente de manera 'online' a través del formulario habilitado por la organización y, posteriormente, las obras físicas deberán entregarse en las instalaciones de FCC Medio Ambiente situadas en Juncaril, en calle Motril, 33, en Albolote.

El certamen contempla cuatro premios, que serán adjudicados independientemente de la categoría en la que se hayan presentado las obras; el primer premio estará dotado con 2.000 euros; el segundo, con 1.500 euros; el tercero, con mil euros; y el cuarto, con 500 euros. Además, todos los autores seleccionados para participar en la exposición colectiva recibirán un diploma de participación y un catálogo de la muestra con registro de publicación ISBN.

Para la elección de las obras premiadas, el jurado valorará criterios artísticos y medioambientales, la adecuación a la temática del certamen, la incorporación de nuevos enfoques en el empleo de materiales reciclados, así como la técnica y el desarrollo conceptual y creativo de cada propuesta.

El jurado estará integrado por un representante del área de Limpieza Viaria del Ayuntamiento de Granada, otro de FCC Medio Ambiente y tres representantes de la Facultad de Bellas Artes de Granada.

En contexto, las obras seleccionadas formarán parte de una exposición colectiva prevista del 26 de enero al 26 de febrero de 2027 en el Centro Municipal de Arte Joven Rey Chico, en el Paseo del Padre Manjón y la entrega de premios tendrá lugar el 26 de febrero, coincidiendo con la clausura de la muestra.

Con esta novena edición, Re-Crea continúa utilizando el arte como "instrumento de educación y sensibilización ambiental", dando protagonismo a los jóvenes creadores y "fomentando una nueva mirada sobre los residuos, no solo como materiales que deben gestionarse adecuadamente, sino también como recursos capaces de adquirir nuevos usos, significados y formas a través de la creatividad".