Coordinadora de Escuelas Infantiles acusa a Gaya de "no decir verdad" en Parlamento sobre pagos a guarderías pendientes

Publicado 04/10/2018 14:36:44 CET

SEVILLA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora de Escuelas Infantiles de Andalucía (CEI-A) ha acusado este jueves a la consejera de Educación, Sonia Gaya, de "no decir la verdad" en sede parlamentaria al asegurar, este pasado miércoles en la comisión del ramo, que "a día de hoy no consta ningún pago pendiente a las escuelas infantiles".

En un comunicado, desde CEI-A han replicado que dicha afirmación de la consejera de la Junta "no es real", ya que la Administración "aún no ha abonado a los centros el pago correspondiente a los gastos de gestión que, según los acuerdos firmados, tendrían que haberse hecho efectivos en el mes de septiembre".

Esta circunstancia, según advierten desde la coordinadora, "incrementa la ya de por sí asfixiante situación económica que sufren los centros de primer ciclo de educación infantil, que en la inmensa mayoría de los casos aún cuentan con decenas de plazas vacantes".

Desde CEI-A explican que, según los acuerdos de la mesa de Infantil, los centros pertenecientes a la red pública de la Junta de Andalucía recibirán unos 1.200 euros por unidad en funcionamiento en concepto de gastos de gestión de las matrículas realizadas en el periodo ordinario, teniendo en cuenta que "las convocatorias extraordinarias no se pagan".

Esta cuantía "venía a paliar la eliminación de la paga compensatoria de agosto a las escuelas, que no reciben ingresos al cerrar sus instalaciones", agregan desde la Coordinadora, desde donde precisan que el plazo acordado para el abono de estas cantidades era el mes de septiembre, "una fecha que no se ha cumplido, ya que a 4 de octubre las escuelas no han recibido este dinero".

Por otro lado, la presidenta de CEI-A, María del Rosario de la Peña, ha asegurado que las resoluciones de la Agencia Pública --"que no el pago"-- "llegaron ayer, 3 de octubre, y la gran mayoría contienen cuantías que son erróneas y que están por debajo de lo acordado, por lo que ahora tendremos que reclamar y esperar a que resuelvan de nuevo, alargando el plazo que ya han incumplido, porque terminaba en septiembre".

En este sentido, De la Peña explica que "la Consejería se compromete a pagar en septiembre y la Agencia Pública Andaluza de Educación resuelve con datos que no son correctos, y diciendo que se pagará a lo largo de octubre, ya no sabemos a quién creer", se lamenta la presidenta de CEI-A.

Esta demora se suma a las acumuladas en las resoluciones de los recursos interpuestos por las reclamaciones de cantidades. En definitiva, para CEI-A "la situación de las escuelas es cada vez más límite con el precio plaza congelado desde hace una década, con nuevos incumplimientos con la demora en los pagos de gestión, y las vacantes existentes por los problemas que tienen las familias para pagar las cuotas por culpa de unas tasas de bonificaciones que no están adaptadas a la realidad".