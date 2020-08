Coordinadora de Escuelas Infantiles garantiza una vuelta "segura" y lamenta que las matrículas "han caído un 6%"

SEVILLA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora de Escuelas Infantiles de Andalucía ha subrayado que la actividad en sus centros se podrá iniciar el próximo 1 de septiembre "con toda tranquilidad" y medidas "rigurosas y seguras", pero ha lamentado que las matriculaciones "han caído un 6% en toda Andalucía" ante la incertidumbre por los rebrotes.

Así, la presidenta de la coordinadora, Rosario de la Peña, ha asegurado en declaraciones a Europa Press, que las matriculaciones en sus centros "han caído un 6%" debido al "miedo" ante la situación por el Covid, al tiempo que ha añadido que muchas familias "se han esperado hasta septiembre a ver qué pasaba", pero "la incertidumbre por los rebrotes ha hecho que se estén cayendo las matrículas".

De este modo, ha afirmado que "planean un curso complicado", porque "no sabemos las repuestas que vamos a tener de las familias", a las que "queremos trasladar tranquilidad" porque los protocolos "son muy rigurosos, con medidas extraordinarias de seguimiento de los niños y grupos de convivencia".

"En el primer ciclo de Infantil se puede iniciar la actividad con toda tranquilidad", con medidas "rigurosas y seguras" y "trabajando conjuntamente con las familias", ha incidido, al tiempo que ha destacado que "tenemos tranquilidad absoluta y creemos que podemos hacerlo presencial sin ningún temor". Además, De la Peña ha indicado que todos los empleados de estos centros "van a empezar con los PCR realizados", tal y como "se comprometió" la Consejería de Educación, que "se harán la última semana de agosto".

Ha añadido que en la última Mesa de Infantil, la Consejería de Educación les dijo que "en caso de que hubiera que hacer un confinamiento de aulas se estudiarían medidas económicas para solventarlo", ante lo que "le hemos pedido que haya medidas preparadas en este sentido, y que sean más acordes que las subvenciones que se han dado hasta ahora y sean consensuadas con el sector", ha manifestado.

"MUCHOS CENTROS AÚN NO HAN RECIBIDO LAS AYUDAS"

En este sentido, ha afirmado que "muchos centros aún no han recibido las ayudas para el mantenimiento del empleo", de las que hubo "dos convocatorias, una de marzo a junio y otra segunda en julio", debido a que "ponen muchas trabas". "La solución es no complicar tanto las justificaciones", porque "estamos a mediados de agosto y hay gente que no ha cobrado nada de la primera subvención".

De la Peña ha apuntado que esto ha generado una tesorería "negativa e imposible", pero que a pesar de ello las escuelas "están trabajando en los protocolos establecidos por las consejerías de Salud y Educación". "Todos los centros están haciendo un grandísimo esfuerzo", ha abundado, para añadir que la administración "solo les proporcionará gel y mascarillas".

"Valoramos una vuelta al curso positiva, necesaria para los niños y familias y segura dentro de los protocolos que están activos", ha destacado De la Peña, quien ha añadido que "lo único" que necesitan "es el respaldo y la confianza de las familias, que apuesten por nuestros centros", ha concluido.