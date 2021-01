La Coordinadora de Escuelas Infantiles recuerda que "la Junta tiene que abonar aún la paga compensatoria de agosto 2012"

CÓRDOBA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora de Escuelas Infantiles de Andalucía ha recordado este viernes al PP regional que "la Junta tiene que abonar aún la paga compensatoria de agosto de 2012, reconocida por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA)", al tiempo que han acordado "estudiar un nuevo modelo para la etapa de cero a tres años".

Así lo ha expuesto la coordinadora en una nota tras la reunión en Córdoba con el portavoz del PP en el Parlamento andaluz, José Antonio Nieto, y el presidente del PP cordobés, Adolfo Molina, en la que han abordado distintos asuntos relacionados con los centros de primer ciclo de Educación Infantil, que "viven una situación muy complicada desde hace años, que se ha visto agravada por la crisis ocasionada por el Covid-19".

Entre otros temas, los representantes de CEI-A han trasladado al partido mayoritario del Ejecutivo andaluz su "descontento y preocupación por la gran desocupación existente en las aulas de cero a tres años, que hace inviable el mantenimiento de los centros".

Entre los puntos más interesantes del encuentro, Coordinadora de Escuelas Infantiles de Andalucía ha abordado "la necesidad de modificar el convenio --próximo a la renovación-- que rige la colaboración entre los centros y la administración".

En este sentido, CEI-A ha presentado un dictamen jurídico en el que se expone "la desproporción y abuso que existe actualmente entre los derechos y obligaciones de ambas partes, así como en las contraprestaciones de dicho acuerdo".

Por otra parte, los representantes de la patronal han recordado a José Antonio Nieto y a Adolfo Molina "la sentencia del TSJA que reconoce el derecho de los centros de primer ciclo de Educación Infantil a recibir la cuantía correspondiente a la paga compensatoria del mes de agosto de 2012, que la Junta adeuda desde entonces a las escuelas".

"Esta deuda ha sido reconocida por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y le pedimos al PP que agilice su abono en un momento crucial como el actual, en el que los centros necesitan ingresos de forma urgente para seguir manteniendo la actividad", han defendido.

"EXCESIVA BUROCRACIA"

Asimismo, los profesionales del sector de cero a tres años han criticado, una vez más, "las actuaciones de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), que está sometiendo a los centros a una excesiva burocracia, multiplicando los expedientes y procesos judiciales, cuando son situaciones que se podrían solventar de forma más rápida y fácil por la vía administrativa".

Tras la reunión, la presidenta de CEI-A, María del Rosario de la Peña, ha opinado que "el incremento del 15 por ciento del precio plaza aprobado lo ha absorbido la desocupación de los centros". "Sólo comparando con los datos del curso pasado ha caído la ocupación un 14,4 por ciento y sin tener en consideración el incremento de plazas, más de 121.000 sobre una ocupación de algo más de 80.000 plazas".

"Exactamente, en este curso con el incremento de plazas mediante adhesiones, la caída de la natalidad, la crisis sanitaria y la situación económica de las familias, la desocupación de los centros se sitúa en un 40%", ha expuesto.

Para los representantes de CEI-A, "la Consejería de Educación no está haciendo bien su trabajo, ya que se ha limitado al incremento del precio plaza y no ha atendido a mejorar o solucionar problemas del actual modelo implantado por el anterior Gobierno andaluz", a lo que han agregado que "los centros del primer ciclo esperaban con gran ilusión el gobierno del cambio y no ha sido así".