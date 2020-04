La Copa Covap reivindica la práctica de deportes de equipo frente al "incremento en el tiempo" del ciberacoso

SEVILLA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Copa Covap, iniciativa deportiva y educativa infantil promovida por la Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches (Covap), ha advertido del incremento "con el paso del tiempo" del ciberacoso --también conocido como 'ciberbullying'--, y ha reivindicado la práctica de deportes de equipo como "herramienta eficaz" frente a dicho fenómeno.

Así lo destacan desde la Copa Covap en un comunicado con motivo del Día Internacional contra el Bullying, que se celebra cada 2 de mayo, en el que, junto a PantallasAmigas, asociación que promueve la educación y la ciudadanía digital responsable para evitar situaciones de acoso 'on line', advierten de que el 'ciberbullying' "se ha incrementado con el paso del tiempo a la vez que la edad de su inicio se ha reducido, con cada vez más casos en etapas educativas tempranas, como en Primaria".

Este aumento responde a una tendencia al alza que se ha producido en la última década, en la que los casos de acoso y ciberacoso han aumentado un 18%, como demuestra el informe del grupo de investigación internacional 'EU Kids Online' sobre el uso que hacen los niños de Internet, según explican desde la Copa Covap.

Ante el "crecimiento" del acoso 'on line' "por el uso irresponsable de los dispositivos digitales, que se puede agravar especialmente estos días en que los niños utilizan durante mayor tiempo los medios de comunicación digital debido al confinamiento decretado para prevenir la propagación de la Covid-19", tanto la Copa Covap como PantallasAmigas ponen el foco en el rol de los padres a la hora de gestionar "un problema que es difícil de identificar y que les genera una situación de dolor, impotencia o rabia", según el director de PantallasAmigas, Jorge Flores.

Desde la Copa Covap indican que existen "síntomas o pistas que podría mostrar el niño y sobre los que hay que prestar atención, como la somatización de su sufrimiento, preocupación, aislamiento, irritabilidad o trastornos del sueño".

De igual modo, el director de PantallasAmigas sugiere que, "ahora que los padres están pasando más tiempo con sus hijos en casa, deberían supervisar los contextos de socialización 'on line', especialmente redes sociales, pero sin descuidar videojuegos y herramientas de mensajería".

Además, recomienda poner "límites razonables" a la cantidad de uso de las nuevas tecnologías y, "ante la sospecha de que pudiera estarse dando una situación de ciberacoso entre iguales, priorizar el cuidado del menor que la sufre, evitando las presunciones o reaccionar de forma exagerada para no empeorar la situación".

FOMENTO DEL DEPORTE DE EQUIPO

Por otra parte, "a medida que se pueda salir a la calle con normalidad", la Copa Covap y PantallasAmigas animan a la realización de deportes cooperativos y de equipo como "herramienta eficaz" contra el ciberacoso, debido a que "la actividad deportiva, concebida como una acción colectiva de disfrute, fortalece lazos, la autoestima y la convivencia de quienes la practican", según señala el director de PantallasAmigas.

Esta idea del deporte como medida de prevención e intervención coincide, según apuntan desde la Copa Covap, con un reciente estudio realizado conjuntamente por varias universidades españolas, publicado en la revista 'on line' 'The Qualitative Report'.

Desde la Copa Covap reivindican también las ventajas del ejercicio físico para prevenir e intervenir en casos de 'ciberbullying', en especial, a la hora de incrementar la autoestima de los más pequeños.

Asimismo, advierten de que los menores de edad acosados pueden llegar a realizar acciones para ganarse la aceptación y el aprecio de otras personas, lo que supone "muchas veces poner en riesgo su propia privacidad".

Para atajar esto, "debido a que la situación excepcional de cuarentena supone mayor responsabilidad para padres y niños respecto a la prevención del ciberacoso escolar y el acoso 'on line' en general", se ofrecen unas pautas "esenciales", como "evitar usar y publicar datos o fotos ajenos sin permiso, no revelar asuntos particulares y ser discretos, respetar a los demás y cuidar las bromas que se hacen en redes sociales o grupos de mensajería".

Asimismo, "si alguna situación provoca malestar, lo recomendable es desconectar y hacer saber las imprudencias cometidas a los demás, aparte de mostrar respeto por las opiniones de los otros y, si alguien sufre trato injusto y abuso, intentar ayudar eludiendo presuposiciones y conflictos".

RECOMENDACIONES FRENTE AL CIBERACOSO

No obstante, "una vez iniciado el ciberacoso", desde PantallasAmigas recomiendan medidas como "pedir ayuda y recurrir a los padres o personas de confianza, mejor si son adultas; no responder a las provocaciones, ya que es una ventaja para quienes acosan", y, en vez de eso, "mantener la calma y no actuar de forma impulsiva"; "evitar frecuentar lugares donde se sufre 'ciberbullying', como redes sociales o comunidades 'on line' y, en casos extremos, incluso cambiar de perfil o número de teléfono".

También se recomienda "eliminar software malicioso con un chequeo a fondo de los dispositivos digitales utilizados; cambiar las claves de acceso a los servicios 'on line', depurar la lista de contactos, y reconfigurar las opciones de privacidad de redes sociales y apps para hacerlas más restrictivas, comunicando también a los contactos que no hagan circular informaciones o fotografías en las que aparezcan".

Otras recomendaciones son "guardar las pruebas del acoso, tratar de conocer la identidad de los autores, comunicarles que lo que hacen molesta y pedirles sin confrontaciones que dejen de hacerlo", y, finalmente, "hacer ver a quienes acosan que sus actos están perseguidos por la ley y emprender acciones legales en casos graves".