Córdoba acoge este miércoles el congreso nacional de la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, mantuvo un encuentro con el presidente del comité local de este congreso, Juan López de la Serna, y con la teniente de alcalde de Economía y Empleo y responsable del CEFC, Blanca Torrent. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC) acoge desde el próximo miércoles, 30 de septiembre, y hasta el viernes, 2 de octubre, el congreso nacional de la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología (Secot) que reunirá en Córdoba a cerca de 3.000 especialistas en esta materia y que contará con la presencia de varios representantes de sociedades médicas europeas y de países latinoamericanos.

Esta cita, la más importante para el CECF desde el punto de vista de la asistencia en el presente año, constituye "uno de los principales encuentros científicos nacionales dedicados a la salud musculoesquelética y abre un punto de encuentro y de debate para compartir conocimientos y experiencias, poner en común los avances más recientes en el ámbito de la cirugía ortopédica y traumatológica y reforzar la colaboración entre especialistas, residentes, investigadores y sociedades científicas nacionales e internacionales", según ha concretado el Consistorio cordobés en una nota.

En esta edición se prestará una atención especial a la actualización científica, la formación práctica y la participación de residentes y jóvenes traumatólogos con atención a la aplicación de la cirugía robótica, la inteligencia artificial y la planificación tridimensional a la práctica clínica, así como a la actualización de procedimientos médicos en el tratamiento de fracturas complejas y nuevos enfoques en el tratamiento de infecciones musculoesqueléticas y periprotésicas.

Además, el congreso abordará las mejoras e innovaciones en cirugía protésica, preservación articular y técnicas mínimamente invasivas y contará con varios talleres prácticos, simulación clínica y formación avanzada, así como los procesos de cooperación internacional y cirugía ortopédica en proyectos humanitarios, gracias a la presencia de 33 compañías en su exposición comercial y la exposición de 1.900 estudios médicos, distribuidos en comunicaciones orales y trabajos de fin de grado.

De la misma manera, el congreso contará con la participación y representación de diferentes sociedades científicas internacionales. El programa incluye sesiones conjuntas con entidades como el Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología (CMO); la Sociedad Dominicana de Ortopedia y Traumatología (SDOT); la Sociedad Argentina de Trauma y Ortopedia (SATO); la Société Internationale de Chirurgie Orthopédique et de Traumatologie (Sicot); Asimismo, está prevista la presencia de representantes de otras sociedades científicas de Latinoamérica, Portugal y Marruecos.

Acerca de este congreso, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, mantuvo un encuentro con el presidente del comité local de este congreso, Juan López de la Serna, y con la teniente de alcalde de Economía y Empleo y responsable del CEFC, Blanca Torrent, en la que abordaron los principales hitos de este encuentro y del que el alcalde de Córdoba ha destacado que "Córdoba y el CEFC vuelven a poner de manifiesto la importancia de la ciudad para ser sede de eventos nacionales que van a ser tremendamente importantes en la toma de decisiones en los próximos años".

"Contamos con un espacio único como es el CEFC que ha demostrado sobradamente su idoneidad para acoger eventos de este tipo que sitúan a Córdoba en el centro del debate médico para los próximos años. Un honor que agradecemos a los organizadores y del que estamos profundamente orgullosos de acoger en nuestra ciudad", ha concluido.