Córdoba acoge la presentación del libro 'Hasta aquí hemos llegado. Una historia del antifeminismo en España'

(Desde Izda.) Teresa Ortega, Javier Martín, Sara Pinzi, María José Ramos Y Francisco Acosta, En La Presentación Del Libro. - UCO

CÓRDOBA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba ha acogido este jueves la presentación del libro 'Hasta aquí hemos llegado. Una historia del antifeminismo en España', obra de la catedrática de Historia Contemporánea de la Universidad de Granada, Teresa María Ortega López, también decana de la Facultad de Filosofía y Letras granadina.

Según ha informado la UCO en una nota, eel evento, auspiciado por los profesores de Historia Contemporánea, María José Ramos Roví y Francisco Acosta Ramírez, ha reunido a la vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Justicia Social, Sara Pinzi, y al decano del centro, Javier Martín Párraga, así como a profesorado y numeroso alumnado de la Facultad.

El libro es un meticuloso recorrido histórico que comienza en el siglo XIX y llega hasta nuestros días, y que parte de que el antifeminismo no es misoginia ni machismo, sino una "respuesta planificada, consciente y estratégicamente orientada en oposición a los logros y aspiraciones del feminismo". Para la profesora Ortega, el antifeminismo "no es una anomalía de nuestros días, ni una excentricidad de las redes sociales, ni ruido de una minoría ni una corriente histórica persistente".

Las premisas sobre las que se articula el libro en su recorrido historiográfico se apoyan en la tesis de que, "cuando la igualdad avanza, el antifeminismo no desaparece, sino que avanza también". Por tanto, según ha argumentado la autora, "es un patrón histórico persistente, siempre existe, pero con distintos rostros e intensidad y, además, puede estar presente tanto en las derechas, como en las izquierdas, así como en hombres y mujeres".

El libro propone una lectura rigurosa y necesaria del antifeminismo como fenómeno histórico, mostrando cómo ha adoptado distintas formas (políticas, culturales, legales y mediáticas) desde el primer feminismo del siglo XX hasta las actuales ofensivas reaccionarias impulsadas por la extrema derecha.

Teresa María Ortega reconstruye con precisión y lucidez las raíces de esa resistencia, desde la Guerra Civil y el franquismo, donde el antifeminismo se convirtió en instrumento brutal de represión y control social, hasta la Transición democrática, "ese pacto de caballeros que apartó las reivindicaciones feministas del nuevo marco político".

A través de un análisis crítico de intelectuales, partidos y movimientos, tanto conservadores como de izquierda, la autora revela las contradicciones, los silencios y los límites de los proyectos emancipadores. En tiempos de redes sociales y campañas de desinformación, cuando los discursos antifeministas resurgen con fuerza en la esfera digital, este libro ofrece una mirada imprescindible para comprender los mecanismos históricos que siguen amenazando la igualdad y para pensar, con memoria crítica, el presente y el futuro del feminismo.

SOBRE LA AUTORA

Teresa María Ortega López es catedrática de Historia Contemporánea en la Universidad de Granada y especialista en la historia social y política de la España del siglo XX. Sus investigaciones se reflejan en numerosos artículos publicados en revistas nacionales e internacionales de alto impacto, como Historia Social, Ayer, Hispania, Historia y Política, Historia Agraria, Contemporary European History, Women's History Review, y Journal of Rural Studies.

Entre sus libros destacan 'La España rural. Siglos XIX y XX' (2011), 'Feminismos y antifeminismos' (2011), 'Jornaleras, campesinas y agricultoras. La historia agraria desde una perspectiva de género' (2015), 'Mujeres, dones, mulleres, emakumeak '(2019), 'Haberlas, haylas. Campesinas en la historia de España en el siglo XX' (2021), 'Mujeres, género y nación en la dictadura de Primo de Rivera' (2022) e 'Historia de las mujeres y del feminismo desde 1945 (2023)'. Ha sido profesora visitante en universidades de Francia, Reino Unido, Italia, Brasil y Argentina, y actualmente dirige el Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Granada.