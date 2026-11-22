Jesús Valenzuela, Tsode, en su estudio de grabación, con la carátula de 'Totum' al fondo. - TSODE

CÓRDOBA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El compositor y productor cordobés Jesús Valenzuela, conocido artísticamente como Tsode, ha alcanzado un hito extraordinario en su trayectoria artística, pues su gran obra, 'Totum', una ambiciosa suite instrumental de 65 minutos de duración, que ha cumplido un año y que ha logrado acumular seis galardones internacionales en Estados Unidos y Europa, quedando a las puertas de la nominación a los Grammy, ha concluido ya su periplo por el circuito de premios internacionales.

A este respecto y en declaraciones a Europa Press, al conocer que esta composición, que mezcla rock progresivo, ambient, música electrónica, clásica, cinematocgráfica y diversidad de estilos en una única edición, no ha logrado su nominación para los Grammy, Jesús Valenzuela ha señalado que "hay cosas en la vida que escapan al control de uno mismo".

"No he podido hacer más --ha asegurado--, no he podido realizar mayor esfuerzo por un álbum mío hecho, como siempre, desde una humilde habitación de mi hogar", y el "competir contra auténticos mastodontes de la música instrumental ha sido una utopía".

Así, según ha lamentado, "no hemos entrado en las nominaciones, finalmente, de los Grammy, pero miro atrás y siento un orgullo inmenso por hasta dónde ha llegado esta obra. Lo que nació en una habitación de Córdoba como una suite instrumental de 65 minutos, creada, producida y masterizada de forma totalmente independiente, frente a la prisa del consumo actual, ha terminado recorriendo el mundo".

De hecho, según ha subrayado Tsode, su obran culmen, 'Totum', ha sumado "seis galardones internacionales en Estados Unidos y Europa, siendo finalista en Los Ángeles y compitiendo en la papeleta oficial de la Academia de la Grabación americana junto a algunos de los mayores referentes de la música mundial".

En concreto, 'Totum' ha logrado en Estados Unidos el Platinum Winner en los LIT Music Awards 2026, en la categoría de Best Instrumental Album. Se trata de la máxima distinción otorgada por el jurado de la International Awards Associate (IAA), basada en la excelencia técnica y compositiva.

Este hito se suma a las dos Medallas de Plata obtenidas en los European International Music Awards, donde se reconoció, tanto la labor de Tsode, como mejor compositor multi-género, como la calidad global de 'Totum', como mejor álbum instrumental multi-género.

Con estas distinciones, 'Totum' elevó su palmarés a un total de seis premios internacionales, incluyendo los galardones previos en los Global Music Awards (Silver Medal), y los premios a mejor álbum instrumental en los World Entertainment Awards y en los Clouzine International Music Awards.

Ante este balance de galardones internacionales, Jesús Valenzuela ha querido dar la "gracias de corazón a cada músico y amigo que formó parte de esta grabación, a los compañeros de profesión que la han apoyado durante estos meses y, sobre todo, a todos los que os habéis sentado a escucharla de principio a fin".

NUEVO DISCO

Ahora, según ha subrayado Tsode, "toca pasar página, con la satisfacción del trabajo bien hecho y mirar hacia adelante. De este modo, muy pronto abrimos una nueva etapa sonora con nueva música", ha avanzado.

Así, tras cerrar la etapa de 'Totum', el compositor y productor cordobés ya tiene fecha para su próximo movimiento discográfico. El próximo 4 de diciembre verá la luz 'Tell Me Why', primer adelanto de su próximo álbum de estudio, 'Steel & Grid'.

En este nuevo trabajo, el artista propone una evolución sonora donde la electrónica y los arreglos orquestales de cuerda dialogan con la propia voz de Tsode y la de la sevillana Laura Ojeda, abriendo una etapa más directa y emocional, que culminará con la publicación del disco completo en el primer trimestre de 2027.