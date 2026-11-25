Crespín (3ª izda.), llevando la pancarta de su partido, junto a otros candidatos y cargos socialistas, durante su participación en la manifestación del 25N en Córdoba. - PSOE

CÓRDOBA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Córdoba y cabeza de lista al Senado por la provincia en la candidatura 'Senado de Progreso', Rafi Crespín, ha participado este miércoles en Córdoba en la manifestación convocada con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, junto a la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres y el movimiento ciudadano y feminista de la provincia.

Según ha informado el PSOE en una nota, Crespín ha subrayado que el PSOE está, "como cada 25 de noviembre, al lado de la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres, al lado de toda Córdoba y especialmente de todas las cordobesas que sufren cualquier tipo de violencia", y ha señalado que "este 25N tiene una relevancia especial por celebrarse en plena campaña de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre".

En este sentido, la dirigente socialista ha hecho un llamamiento para que "todo el movimiento de la calle, de las organizaciones civiles, de las mujeres y todo el violeta se pueda también introducir en las urnas del 29 de noviembre", porque, a su juicio, estos comicios representan una elección entre "progreso o involución".

"Las mujeres somos una de las principales que sufriremos ese retroceso a años que nada tienen que ver con lo que hemos conquistado", ha advertido Crespín, quien ha pedido a la ciudadanía que sea consciente de "lo que está en juego en materia de igualdad y de lucha contra la violencia machista".

La candidata socialista ha incidido en que hablar de violencia de género significa hablar de una realidad que "duele especialmente", porque "detrás de las cifras hay mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, pero también niños y niñas víctimas de la violencia vicaria, que sufren directamente esta violencia y que, en demasiados casos, se quedan huérfanos".

Por eso, ha lamentado el que "hay gente y partidos políticos que niegan que la violencia de género exista", lo que ha llevado a Crespín a reivindicar, "frente a ese negacionismo", la necesidad de "visibilizar esta violencia, la violencia machista", como primer paso para combatirla.

La dirigente del PSOE de Córdoba ha defendido además una estrategia integral basada en tres pilares, "la prevención desde la educación y la sensibilización, unos servicios públicos fuertes y próximos a las víctimas, y el mantenimiento y desarrollo del Pacto de Estado y de los recursos necesarios para atender y proteger a las mujeres".

"Primero hay que reconocer que esto es un problema, que es una lacra; después prevenirlo desde la educación y la sensibilización y luego, indiscutiblemente, servicios públicos, Pacto de Estado y recursos a disposición de las víctimas", ha resumido.

Crespín ha destacado también el compromiso del PSOE para "seguir avanzando en la protección de los menores víctimas de violencia machista, mediante una ley orgánica de violencia vicaria", una de las propuestas que, según ha explicado, recoge el programa electoral socialista, "para reforzar la protección de niños y niñas ante esta forma de violencia".

Por último, Crespín ha llamado a "seguir levantando la voz" y ha reclamado que el espíritu de la movilización del 25N tenga también reflejo en las urnas el próximo domingo, llamando a no dar "ni un paso atrás" y a "llevar todo este movimiento ciudadano y este movimiento de la calle a las urnas y conseguir que el 29 de noviembre tengan también un tono violeta", porque "votar por el progreso es también hacerlo en defensa de las mujeres y en defensa de la igualdad de todas nosotras con nuestros compañeros", ha concluido.