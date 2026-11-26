Rafi Crespín atiende a los medios en Lucena. - PSOE

LUCENA (CÓRDOBA), 26 (EUROPA PRESS)

La cabeza de lista del PSOE por Córdoba en la candidatura de 'Senado de Progreso' y secretaria general de los socialistas cordobeses, Rafi Crespín, ha hecho este jueves en Lucena (Córdoba) un llamamiento a la ciudadanía para que el próximo domingo en las elecciones generales ejerza un "voto inteligente, solidario y útil" y confíe en el PSOE para "seguir avanzando y no volver atrás".

En este sentido y según ha informado el PSOE en una nota, Crespín, que ha participado en un acto junto a la candidata socialista a las Cortes Carmen Lara y el candidato del PSOE a la Alcaldía de Lucena, Paco Algar, ha reivindicado la "política buena, la política que transforma y la política útil" que, a su juicio, ha desarrollado el Gobierno del socialista Pedro Sánchez, frente a quienes le cuestionan por la ausencia de Presupuestos Generales del Estado (PGE), pues "la política es el arte de priorizar y este Gobierno progresista ha priorizado a las personas".

La dirigente socialista ha señalado que, pese a no contar con una mayoría parlamentaria suficiente para sacar adelante unos PGE que permitieran "satisfacer las distintas exigencias territoriales y políticas", el Ejecutivo de Pedro Sánchez "ha aprovechado cada uno de los Consejos de Ministros y Ministras para aprobar medidas que mejoran la vida de la ciudadanía".

"No ha habido un Consejo de Ministros y Ministras que no haya traído una medida que beneficie y ayude a la gente", ha defendido Crespín, quien ha puesto como ejemplos la subida de las pensiones, el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la mejora de los salarios o la reforma laboral.

En este sentido, ha recordado que "el Gobierno socialista ha seguido trabajando hasta el final de la legislatura para afrontar los principales desafíos del país, entre ellos el acceso a la vivienda, con medidas como el impuesto a las grandes fortunas, destinado a reforzar la capacidad de actuación en esta materia".

La candidata socialista al Senado ha pedido a los lucentinos que, antes de votar, "maduren, piensen y miren qué ha hecho este Gobierno por uno y qué ha hecho por su pueblo". Crespín ha destacado especialmente la respuesta del Gobierno de España ante los daños provocados por las borrascas, señalando que los agricultores "han recibido por primera vez ingresos directos en sus cuentas como consecuencia de los daños sufridos", lo cual "no había pasado nunca", lo que demuestra que "la política útil es la que está al lado de las personas cuando lo necesitan".

También se ha dirigido a los más de 8.000 pensionistas de Lucena, a quienes ha recordado que sus pensiones han experimentado "una subida de más del 50% entre 2018 y 2026, con un incremento superior a los 350 euros".

La dirigente socialista ha situado también la defensa de los derechos de las mujeres como uno de los grandes motivos para acudir a las urnas el próximo domingo, especialmente después de la conmemoración ayer del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

"Si de verdad hay una amenaza importante es la involución en los derechos que hemos conseguido las mujeres", ha advertido Crespín, quien ha recordado que esos derechos "no los hemos conseguido nosotras", sino que fueron conquistados por generaciones anteriores "con mucho sufrimiento, con mucha lucha y levantando mucho la voz".

Por ello, ha lanzado un mensaje directo a las mujeres de Lucena: "No podemos dar un paso atrás. Tenemos que seguir defendiendo los derechos de las mujeres, de nuestras hijas, de nuestras sobrinas y de nuestras nietas, que son las que vienen detrás".

Crespín ha cerrado su intervención apelando a la movilización del electorado progresista y reivindicando al PSOE como la opción con capacidad real para garantizar el avance, porque, "en una provincia como esta, todos los progresistas, todos los que crean que este país merece seguir evolucionando y que no merece recordar unos años atrás, tienen que confiar en el PSOE", ha afirmado.

Para Crespín, en referencia a los electores de izquierdas, "todo lo que no sea votar al PSOE es como desperdiciar los votos, como tirarlos a la papelera" y, por ello, ha pedido un voto "pausado, alegre, ilusionado y convencido" al PSOE, para que Córdoba y Lucena sigan apostando por "el progreso, la solidaridad y los derechos conquistados".

LUCENA

Por su parte, el candidato socialista a la Alcaldía de Lucena, Paco Algar, ha pedido a los lucentinos que el próximo domingo hagan un voto "relajado y meditado" y comparen las actuaciones de las distintas administraciones en su ciudad.

Algar ha puesto como ejemplo que, pese a la ausencia de PGE, "Lucena ha recibido 14 millones de euros del Gobierno de España para hacer frente a los daños provocados por las tormentas". En contraposición, ha señalado que el Gobierno andaluz de PP y Vox, presidido por Juanma Moreno, "con ocho años gobernando con presupuesto, no ha dado ni un solo euro para el hospital de Lucena".

"Por eso digo que el voto debe ser meditado y reflexionado", ha afirmado Algar, quien ha animado a los lucentinos a acudir el domingo a las urnas y "llenarlas de votos del Partido Socialista".