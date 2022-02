Critican que los centros sociosanitarios de la Junta en Jaén están "bajo mínimos" por no cubrir bajas ni vacantes

JAÉN, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Empresa de la Delegación Territorial de Igualdad, Politicas Sociales y Conciliación de la Junta en Jaén ha criticado que la falta de cobertura de personal ha dejado "bajo mínimos" a las residencias de mayores, centro de personas gravemente afectadas Zaytum, centros de menores y centros de participación activa en la provincia ante los nuevos brotes de covid en la sexta ola.

A través de un escrito señalan que desde hace años la no cobertura de plazas vacantes en los centros pertenecientes a esta Delegación ha conllevado que hayan ido disminuyendo "progresivamente las plantillas de estos centros de trabajo en todas las categorías profesionales, "afectando paulatinamente al desarrollo adecuado de su actividad diaria asistencial".

Añaden que han mantenido "innumerables reuniones" con los responsables de la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de Jaén, pero sigue sin solución "el déficit de personal que sufren la mayoría de estos centros de trabajo dejándolos marginados por esta Delegación Territorial".

De esta forma, exponen que hay centros que por ser pequeños, con tres trabajadores solo hay uno en activo, como pasan en los centros de participación activa.

Añaden que los trabajadores han colaborado "de sobra" con la administración autonómica, pero "no solo no tienen ninguna compensación, sino que además les ha negado días de asuntos propios del año 2021 incumpliendo así acuerdos firmados y no les compensa según convenio".

"No conformes con eso en el calendario laboral de 2022 se les vuelve a ningunear a los trabajadores poniéndoles 21,50 horas más que a cualquier trabajador de la Junta de Andalucía", dice el escrito.

Apuntan que "algunos trabajadores está yendo a trabajar teniendo a familiares positivos en sus casas y con síntomas, haciéndose un test de antígenos en el mismo momento de empezar su turno porque no hay personal para esperar a hacerse una PCR con el consiguiente riesgo que hay de contagio de más usuarios y trabajadores puesto que están dando falsos negativos en los test de antígenos".

Inciden que "los trabajadores están agotados después de casi dos años ya desde que comenzó la pandemia", y además sienten "una dejadez total de la administración en estos centros".

Por todo ello, exigen que "se cubran las bajas aunque sean de entre siete y diez días en todos los centros y se refuerce con un plan de contratación acorde a las necesidades de los mismos, así como que cubran las plazas vacantes existentes, que son muchas".