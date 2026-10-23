Cruz Roja reúne en Jaén a profesionales de 21 empresas para entrenar el liderazgo ante emergencias

Participantes en la iniciativa - CRUZ ROJA

JAÉN 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar de profesionales procedentes de empresas de diversos sectores han participado en la primera edición de 'Equipos que Salvan Empresas + Vidas'.

Se trata de una innovadora experiencia promovida por Cruz Roja en Jaén que ha logrado reunir a 21 empresas en torno a una propuesta novedosa que conecta el ámbito de las emergencias con el desarrollo del talento, el liderazgo y la responsabilidad social empresarial.

La jornada ha permitido a los asistentes afrontar diferentes retos inspirados en situaciones reales de emergencia. A través de una recreación inmersiva, los participantes han puesto a prueba habilidades clave como la comunicación, la coordinación, la toma de decisiones, la gestión de la incertidumbre y el liderazgo bajo presión; competencias esenciales tanto en la respuesta humanitaria como en el actual entorno corporativo.

La actividad se ha complementado con un taller gamificado, práctico e interactivo dirigido por Antonio Jiménez, especialista en desarrollo del potencial humano y formación de equipos. Este taller ha facilitado la conexión de los aprendizajes obtenidos en la simulación con competencias fundamentales para el desempeño profesional y el mercado laboral actual, abordando aspectos como los perfiles conductuales y el desarrollo de equipos de alto rendimiento.

Durante la inauguración del encuentro, el presidente provincial de Cruz Roja en Jaén, Miguel Ángel Maldonado, ha subrayado que las emergencias enseñan que "los mejores resultados se consiguen cuando existen equipos cohesionados, capaces de liderar, colaborar y tomar decisiones bajo presión".

En este sentido, ha incidido en que estos mismos valores son "imprescindibles" para las empresas que buscan afrontar con éxito los retos del presente y del futuro.

Maldonado ha apuntado que la capacidad de respuesta de la institución humanitaria ante situaciones de emergencia es posible gracias al compromiso de miles de personas voluntarias, socias y empresas.

"Cuando empresas, ciudadanía y organizaciones sociales trabajamos juntas, somos capaces de generar un impacto mucho mayor. La colaboración no solo fortalece a nuestras organizaciones, sino que también fortalece a toda la sociedad", ha aseverado.

Con este proyecto, Cruz Roja consolida una nueva vía de colaboración con el tejido empresarial de la provincia de Jaén, reivindicando el papel de las empresas como agentes de transformación social y no solo como motor económico.

"La extraordinaria respuesta que ha tenido esta primera edición demuestra que las empresas de Jaén no solo quieren crecer y ser más competitivas, sino también contribuir activamente al desarrollo de una sociedad mejor", ha concluido el presidente provincial de Cruz Roja.