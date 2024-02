Cruzcampo reivindica la "nueva Andalucía" en su última campaña 'Gitana' con motivo del 28F

SEVILLA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cruzcampo ha reivindicado su última campaña 'Gitana' en el marco del 28F, Día de Andalucía, una comunidad con "una riqueza cultural" que la empresa "busca reflejar" mediante esta propuesta "renovadora y desacomplejada". El anuncio, estrenado hace apenas un mes, rescata "iconos" como Lola Flores, Camarón de la Isla o la propia Martirio, que hace una breve aparición en 'Gitana', pero también rostros nuevos que acompañan a la protagonista y que representan "a esa Andalucía joven que afronta su futuro orgullosa de sus raíces y libre de clichés".

Algunos emergentes, otros más consagrados, los miembros de esta nueva generación "hablan de acento, de manosear las raíces para hacer cosas distintas en multitud de disciplinas como la danza, la moda, la música, el tatuaje o el diseño gráfico", ha señalado Cruzcampo a través de un comunicado. Ellos son la coreógrafa Triana Ramos, los diseñadores Leandro Cano y ArteKm22, los músicos Derby Motoreta's Burrito Kachimba y Negro Jari, el tatuador Jorge el del Llorón, el diseñador gráfico 'Su_penkissima' y la bailaora Carmen Avilés.

El 'spot' cuenta el viaje de una clásica muñeca de Marín del televisor, convertida en una 'Gitana' renovada y orgullosa de sus raíces. El despertar definitivo de la protagonista se produce durante un encuentro mágico con Camarón de la Isla, mientras se escucha la bulería inédita 'La Cruz del Campo', improvisada y registrada en 1989, en la que el genio del flamenco canta "De la Cruzcampo yo no me quito, de la Cruzcampo yo no me aparto".

En la escena inicial de 'Gitana', que se desarrolla en un típico bar andaluz, podemos ver una obra colgada en la pared que no deja indiferente. 'Gitanas en la luna' es un montaje fotográfico hiperrealista donde tres chicas vestidas de gitana caminan sin miedo ni cansancio de espaldas a la cámara por la superficie de la luna. "La luna me parece un escenario fascinante, cerca y lejos a la vez", ha explicado su autor, Penko, que ha señalado que aceptó la invitación de Cruzcampo a participar en la campaña, porque "'Gitana' también va de mezclar lo nuevo con lo viejo que es lo que a mí me gusta hacer".

¿QUIÉN ES QUIÉN?

La protagonista principal del anuncio es Carmen Avilés, una joven bailaora de Puerto Lumbreras (Región de Murcia) que encarna "toda la fortaleza que Cruzcampo buscaba para humanizar la muñeca del televisor", según ha valorado la empresa. La coreógrafa Triana Ramos ha sido la encargada de dirigir los movimientos y el cuerpo de baile para vestir la bulería inédita de Camarón de la Isla.

En el proyecto, también ha participado el diseñador Leandro Cano, que ha reinventado el vestido de las muñecas de Marín, así como Jorge el del Llorón, más conocido como JLR Tatuaje, quien participa en uno de los planos más icónicos del spot con un tatuaje que, "en contraposición a la flamenca romantizada, presenta una imagen llena de fuerza y reivindicación", según ha señalado él mismo.