Cs asegura que estará siempre "en contra de cualquier discurso discriminatorio y excluyente, venga de donde venga"

SEVILLA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria de Ciudadanos (Cs) y consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, ha asegurado este domingo que su partido "estará siempre en contra de cualquier discurso discriminatorio y excluyente, venga de donde venga".

En una nota de prensa, en el día que se conmemora el día Internacional del Orgullo LTBI, Ruiz ha recalcado que "la libertad y la igualdad son las banderas" del partido naranja. "Siempre hemos participado en el Orgullo y lo seguiremos haciendo, aunque este año sea de una manera diferente debido a la situación sanitaria", ha detallado.

Ruiz ha afirmado que "se puede amar a quien quieras y te puedes sentir como quieras". "Ante el discurso tránsfobo de unos partidos y el discurso homófobo de otros, en Cs siempre vamos a defender la libertad y la igualdad de las personas, sin importar su orientación o su identidad sexual", ha subrayado. Para la parlamentaria de Cs, "el compromiso de nuestra formación con las personas LGTB es firme".

"Andalucía, con el Gobierno de Cs, es un referente en el avance y en el progreso de los derechos del colectivo", ha agregado antes de recordar el primer 'Campamento Trans' que se organizó en Andalucía, siendo el primero en España, el Consejo Andaluz Lgtbi o el incremento de ayudas y subvenciones para proyectos. "Son hechos concretos, no palabras. Estamos estudiando posicionarnos en contra de los delitos de odio", ha resaltado. "Cs se va a manifestar siempre de forma clara a favor de este colectivo, sin complejos", ha insistido.

La parlamentaria andaluza ha afirmado que "cuando podamos volver a las calles lo haremos para seguir reivindicando, pese a que tengamos en el recuerdo lo que nos ocurrió el año pasado en Madrid en el Orgullo, donde fuimos humillados y agredidos". "Este año estaremos de forma virtual, el próximo 4 de julio", ha avanzado antes de apuntar que "no existe igualdad si no respetamos la diversidad, no existe libertad si no dejamos a todas las personas que sean como quieran ser o sentirse como se quieran sentir".

Para la consejera de Igualdad, "aún queda mucho por hacer". "Desde Cs seguimos reivindicando una ley nacional Lgtbi, que sigue sin aprobarse aún y seguiremos presentando iniciativas en pro de las personas trans y de las personas LGTBI, allí donde estemos". Por ello, ha hecho referencia "a la ley de gestación subrogada, para que en nuestro país todo aquel que lo desee pueda formar una familia", ha zanjado.