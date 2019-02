Cs asegura que no le "temblará el pulso" en pedir dimisiones de cargos investigados por corrupción

Actualizado 20/02/2019 12:46:55 CET

Dice que la Junta presentará el Presupuesto "cuando los números estén bien cuadrados, cosa que nunca ha hecho el PSOE-A"

SEVILLA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de Ciudadanos (Cs), Sergio Romero, ha asegurado este miércoles que a su partido no le "temblará el pulso" a la hora de pedir dimisiones de cargos políticos que sean investigados por casos de corrupción.

Así se ha pronunciado Romero en rueda de prensa a preguntas de los periodistas al hilo de casos como el del secretario general de Cultura de la Junta de Andalucía, Fernando Francés, que está siendo investigado en relación a los mosaicos del artista Invader en edificios de Málaga declarados Bien de Interés Cultural (BIC).

"Ningún partido en este país ha demostrado tanta rotundidad y claridad de ideas respecto a la lucha contra la corrupción como ha demostrado Cs", ha sostenido el portavoz parlamentario, que ha garantizado que practicarán la tolerancia cero "allá donde se produzca".

De hecho, ha recordado que hace unos días Cs rompió el pacto que mantenían con el PP en el Ayuntamiento de Málaga precisamente porque "imputados por corrupción no dejaron sus actas conforme al acuerdo que habían firmado con Cs".

Por eso, Romero ha insistido en que "lo que se firma, se cumple, y si no, no tendremos ningún tipo de complejo a la hora de romper un acuerdo".

No obstante, ha apuntado que debe tratarse de imputados por corrupción política pero si es por otros asuntos, "habrá que determinar la decisión en el ámbito de Gobierno andaluz", si bien ha asegurado que a Cs "nunca nos va a temblar el pulso a la hora de obligar a ningún cargo político a que deje su puesto".

El portavoz parlamentario de Cs ha avanzado que precisamente la pregunta que planteará este jueves al presidente de la Junta, Juanma Moreno, durante la sesión de control al Ejecutivo en la Cámara autonómica versará sobre la regeneración democrática y la transparencia, asuntos que son "pilares para Cs", con el objetivo de que los andaluces "se sientan orgullosos de su tierra, de la Junta y que sea el espejo en el que se puedan mirar el resto de comunidades de España".

LOS PRESUPUESTOS, "CUANDO SEA MÁS OPORTUNO"

De otro lado, y tras las críticas del PSOE-A y de Adelante Andalucía por la tardanza del Gobierno andaluz en presentar el Presupuesto autonómico para el 2019, Romero ha explicado que lo plantearán "cuando sea más oportuno" porque "hay que hacer la cosas bien".

Así, a la confluencia le ha reprochado que "vive en un mundo paralelo, el del populismo y la demagogia", y desde ahí y "el desconocimiento", "no se puede arreglar Andalucía".

Al PSOE-A le ha afeado que ahora "le entren las prisas" tras haber estado 37 años "arrastrando los pies y sintiendo vergüenza de los que nos han gobernado". De hecho, ha afirmado que la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, tiene "memoria de pez" pues en la pasada legislatura presentó las cuentas "tras meses de preparación de un proyecto de ley que es el más importante".

"Hay que ser serios, la seriedad que no ha tenido el PSOE-A durante 37 años no espero que la tenga ahora desde la oposición", ha apostillado el dirigente de Cs antes de insistir en que los socialistas "no son productivos ni ayudan a que los andaluces estén más satisfechos con el Gobierno".

Con todo, Romero ha recordado que el PP-A y Cs apenas llevan un mes al frente del Gobierno andaluz de modo que "si queremos ganarnos la confianza de los ciudadanos, dar una imagen de responsabilidad y hacer las cosas bien, en un mes nadie puede esperar que tengamos listo el Presupuesto de una de las comunidades autónomas más importantes del país".

Ha señalado que presentarán las cuentas "cuando sea más oportuno" porque "hay que hacer la cosas bien", toda vez que achaca las críticas de los socialistas a que "no encajan bien estar en la oposición". "Se presentarán cuando los números cuadren, cosa que nunca ha hecho el PSOE-A", ha zanjado el portavoz de Cs.