Cs en el Ayuntamiento de Jaén acudirá a la vía judicial para aclarar los criterios de elección de la base del Ejército

JAÉN, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Jaén ha anunciado que acudirá a la vía judicial para aclarar los criterios que ha tenido en cuenta el Ministerio de Defensa a la hora de elegir Córdoba como sede de la base logística del Ejército dentro del conocido como Plan Colce.

Ha sido la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Jaén, María Cantos, la que ha indicado en rueda de prensa que la vía judicial ya está en marcha y que los abogados están estudiando la fórmula adecuada para exigir explicaciones al Ministerio de Defensa una vez que se haya pasado el plazo que se dio desde el Consistorio para que se pusieran sobre la mesa los criterios que habían llevado a la elección de Córdoba, lo que supuso dejar fuera la candidatura de la ciudad de Jaén.

"No hay que echarse las manos a la cabeza", ha dicho Cantos, al tiempo que ha insistido en que "no hay que dramatizar" ya que acudir a la vía judicial "está al alcance de cualquiera" y eso es lo que ha hecho su grupo municipal.

Ha defendido que la candidatura de Jaén responde a un "proyecto excelente" en el que se ha venido trabajando más de un año y que ese esfuerzo "se merece una respuesta", al tiempo que ha reiterado que su formación no da por perdida la batalla y seguirá trabajando hasta el final. Un final que pasa por un cambio de decisión por parte del Ministerio de Defensa o por el hecho de que "nos convenzan de que no somos los mejores".

Cs mandó el pasado viernes un escrito a todos los grupos municipales anunciando su intención de acudir a la vía judicial y hasta el momento no han tenido respuesta más que del PP que les ha pedido "documentación". Cantos ha indicado que no ha planteado directamente esta cuestión al PSOE como su socio en el gobierno municipal sino que se dirigido a todos los grupos del Consistorio.

En este sentido se ha dirigido a todos los grupos para que se sumen a la vía judicial y no opten por seguir las directrices de sus partidos ya que lo que hay que tener claro es que "el plan Jaén era el del Colce y el plan Colce, a fecha de hoy, no ha muerto" por lo que "no hay que abandonar el barco tan pronto".

PACTO DE GOBIERNO

Sobre el futuro del pacto de gobierno con el PSOE si este grupo no se suma finalmente a la vía judicial y opta por la vía política, Cantos ha dicho que el pacto sólo se cuestionaría si la otra formación "no defiende los intereses de Jaén". "Aquí hemos venido a trabajar por los intereses de Jaén, no hemos venido a calentar sillones", ha dicho la portavoz de Cs.

"Ahora mismo estamos en un momento tan delicado que nosotros solamente apoyaremos a unos socios que defiendan los intereses de Jaén", ha señalado Cantos y ha añadido que "no podemos estar sustentando a otro partido que no los defiendan". Por eso ha pedido a los partidos en el Ayuntamiento de Jaén y al PSOE en particular que "den una muestra de que están defendiendo los intereses y que no están defendiendo directrices que les vienen de fuera".

También ha advertido que su formación no está dispuesta a que otras administraciones o instituciones "nos cierren proyectos" por haber ejercido el derecho de la tutela judicial efectiva. "Espero que no sean tan torpes algunas instituciones para a partir de ahora cerrarnos puertas políticas o puertas para proyectos o inversiones que estén en marcha a consecuencia de haber acudido a esta tutela judicial efectiva", ha abundado Cantos.

En lo que respecta a la vía judicial, sí ha señalado que Cs como grupo demandante pedirá medidas cautelares para paralizar la decisión, al tiempo que seguirán apostando por la vía política con tal de clarificar qué es lo que ha ocurrido para que Jaén se haya quedado fuera de este proyecto.

Sobre la futura demanda, Cantos ha explicado que han sido abogados y juristas los que se han ofrecido "voluntariamente" para llevar esta cuestión a los tribunales y "pelearla hasta el final". De hecho, ha señalado que ya están trabajando en ello.

Ha incidido también en que no es una decisión contra la ciudad de Córdoba sino que lo único que se pretende es "transparencia". En este sentido ha señalado que igual que hizo en Córdoba cuando acudió a la vía judicial en 2016 después de que San Sebastián le arrebatara ser ciudad de la cultura, ahora es Cs la que opta por esta vía "y no pasa absolutamente nada".

La portavoz de la formación naranja ha apuntado que Córdoba fue la última en sumarse a optar a este proyecto en el que Jaén ya venía trabajando desde hacía más de un año. Ha añadido que los terrenos ofrecidos por Córdoba no están dispuestos para empezar sobre la marcha "como se ha dicho" y que la candidatura de Jaén "cuenta con más respaldo y unidad" ya que es la única que tiene el apoyo "unánime" del Parlamento andaluz.

Sobre las declaraciones de responsables de la Junta afirmando que el Gobierno andaluz ha apoyado por igual a las dos candidaturas, Cantos se ha limitado a decir que "igualdad en este caso no es sinónimo de justicia", algo que ha asegurado haber trasladado a su formación en el Gobierno andaluz.