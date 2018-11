Cs Córdoba critica que "la Junta de Susana Díaz y el PSOE han abandonado la educación de los niños y jóvenes"

Publicado 14/11/2018 18:31:39 CET

LUCENA (CÓRDOBA), 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Ciudadanos (Cs) por Córdoba al Parlamento de Andalucía Fran Carrillo ha criticado este miércoles que "la Junta de Susana Díaz y el PSOE han abandonado la educación de los niños y jóvenes", mientras que para la formación naranja "la educación es una prioridad absoluta, porque es desde donde se construye el futuro de una sociedad, con personas críticas y formadas".

Así lo ha destacado Carrillo en declaraciones a los periodistas en Lucena, acompañado por la número cuatro de la lista de Cs al Parlamento y concejal de Cs en Lucena, Purificación Joyera, quienes se han reunido con padres y madres del colegio Antonio Machado para conocer de primera mano "las diferentes problemáticas de la localidad en relación a las infraestructuras educativas".

Al respecto, el candidato de Cs ha lamentado "la desidia y la falta de preocupación de la Junta de Andalucía, como todos los lucentinos saben, por la mejora de las infraestructuras educativas de la localidad".

En este sentido, el cabeza de lista de la formación naranja en las elecciones del 2D ha anunciado que una de las primeras medidas que hará su partido en caso de llegar al Gobierno andaluz será "impulsar un pacto por la educación, que contemple la mejora de la calidad educativa, la dotación de medios y tecnologías al profesorado y la mejora de las instalaciones educativas que así lo requieran".

"Aquí en Lucena saben bien lo que es que los colegios tengan unas instalaciones deficitarias", ha afirmado Carrillo, quien ha explicado que "los propios padres han contado que llevan años reclamando a la Junta mejoras en el Colegio Antonio Machado y el Carmen".

En relación a la problemática del CEIP Antonio Machado, el candidato de Cs ha apuntado que "los niños no tienen un gimnasio donde ejercitarse y hacer Educación Física" y ha subrayado que "todos los inviernos cada vez que llueve no pueden dar esa asignatura". "El deporte es fundamental para el desarrollo del niño y la Junta de Andalucía que tanto dice apuesta por él, a la hora de la verdad no cumple", ha sentenciado.

Asimismo, el cabeza de lista de Ciudadanos ha insistido en que "en Lucena hay más casos, como por ejemplo, las humedades en el invierno pasado en el Colegio del Carmen, donde se cayeron techos, algo similar a lo que sucedió en la Escuela Oficial de Idiomas y Hostelería, cuando se desplomó una cornisa y tuvieron que desalojar a los alumnos sin darle una solución alternativa".