Cs destaca que la sociedad andaluza "ha respondido" en la comisión para la recuperación del Covid, "PSOE y Adelante no"

SEVILLA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Ciudadanos (Cs) y portavoz de la Comisión de Economía, Fran Carrillo, ha afirmado que la sociedad civil andaluza "ha respondido" en la comisión de estudio sobre la recuperación económica y social de Andalucía a causa de la pandemia del Covid-19 que se desarrolla en el Parlamento, pero ha lamentado que el PSOE-A y Adelante Andalucía "no lo han hecho" porque no han participado en dicho órgano parlamentario.

Así se ha pronunciado Carrillo en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Parlamento en un receso de una sesión de la referida comisión, que este jueves acoge la presentación de los informes de las subcomisiones por los coordinadores de cada una de ellas.

En esta línea, el diputado de Cs ha criticado que PSOE-A y Adelante no participan en la comisión porque "no les ha dado la gana, porque no han querido escuchar a los andaluces representados en los colectivos sociales, y no olvidemos que la obligación de la oposición es estar aquí trabajando, para eso nos pagan y eso es lo que quieren y esperan los andaluces de nosotros".

Carrillo ha puesto en valor la disposición y colaboración de la sociedad civil andaluza, que ha asistido a la comisión para "trasladar sus propuestas, sus ideas, sus iniciativas, su diagnóstico y sus análisis de qué es lo que tenemos que hacer para salir todos juntos de esta".

Al mismo tiempo, el portavoz adjunto de Cs ha asegurado que "los propios expertos que han asistido a la comisión han mostrado su descontento por la ausencia de los dos grupos políticos, nos han dicho lo mismo, que es una pena que parte importante de la sociedad andaluza representada políticamente no esté aquí".

En este sentido, Carrillo ha expresado que la "excusa" de PSOE-A y Adelante para no ir a la comisión "es una excusa que ningún andaluz merece". "No quieren venir por prejuicio ideológico y por argumentos que no se sostienen pero, sobre todo, por insulto a una comunidad y una tierra que no merece ese desprecio", ha incidido.

Asimismo, el diputado de Cs se ha dirigido a sendas fuerzas y les ha lanzado un mensaje: "A aquellos que todos los días salen a defender la sanidad pública les digo que cuando han tenido oportunidad de demostrarlo están en la playa".

Por otra parte, ha destacado que está habiendo un consenso entre los grupos presentes en la comisión "para sacar un dictamen único que permita encarar la crisis de una forma más satisfactoria", a pesar de "no recibir ayuda del Gobierno central". "La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, le ha dado a Andalucía migajas en el reparto de los fondos del Covid", ha espetado.

Para finalizar, Carrillo ha querido dejar claro que existen dos opciones para salir de la crisis, "o contribuir todos y estar juntos para ayudar a Andalucía, o que cada uno vaya por su lado", pero "los andaluces van a recordar perfectamente quién hoy está aquí trabajando y quién está en la playa o de vacaciones porque no le importa Andalucía ni lo que pueda salir de esta comisión", ha zanjado.