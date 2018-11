Cs invita a "imaginar" a los cordobeses las mejoras que tendrían tras haber conseguido más que PSOE y PP

Publicado 10/11/2018 11:14:40 CET

Dice que "Córdoba es la provincia de Andalucía que más promesas tiene de la Junta y que menos ha ejecutado"

CÓRDOBA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato número uno de Cs por Córdoba al Parlamento andaluz, Fran Carrillo, invita a "imaginar" a los cordobeses y andaluces las mejoras que tendrían de apoyar a la formación naranja para gobernar en la región, después de que "en tres años y medio y con ocho parlamentarios se ha conseguido más que el PSOE gobernando y más que el PP en 37 años, que no ha conseguido nada, ni una ley, ni una inversión", algo que "los andaluces van a valorar".

Así lo ha manifestado Carrillo en una entrevista con Europa Press, en la que ha señalado que "si los ciudadanos realmente quieren un cambio real que mejore la vida de los cordobeses y los andaluces pensando en la Córdoba de 2020 y 2030, solo hay una opción posible real que garantice eso que es Cs", porque "con ocho parlamentarios se han conseguido muchas mejoras". "Imaginen si se consiguen 40, dónde se puede poner a Andalucía", ha ensalzado, para apostillar que "Cs va a mejorar esta región".

Al respecto, considera que el balance de la aportación de Cs a la provincia en estos años es "muy positivo y buenísimo", de modo que cree que "hay que sentirse orgullosos del trabajo que se ha hecho desde Cs en estos tres años y medio, porque se han conseguido unas ventajas y mejoras para la calidad de vida de los andaluces que si no estuviese Cs no se habrían conseguido, sobre todo porque el PSOE no quería ninguna de ellas".

En este sentido, ha puntualizado que "hay una diferencia entre apoyar a un gobierno y exigir a un gobierno". Así, ha detallado que en la región "se han vivido determinados apoyos en el pasado, como los que IU y el PA daban al PSOE a cambio de vicepresidencias, consejerías o la Presidencia del Parlamento, pero nada más", si bien "en Cs se ha mantenido que eso no es una política orientada a los ciudadanos, sino hacia los partidos, el egoísmo", ha argumentado.

Entre los logros, ha valorado la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones, pero que "Susana Díaz piensa recuperar si pacta con Adelante Andalucía, algo que dañaría mucho el futuro, el bienestar y la calidad de vida de los andaluces", ha advertido, a la vez que ha defendido "la bajada de impuestos" llevada a cabo y que "el PSOE no quería", después de que "han malversado y robado a los andaluces", según ha expuesto. También, ha defendido los recursos destinados para sanidad, educación y dependencia, gracias a su formación.

En el caso de Córdoba, ha valorado que gracias a Cs se han destinado partidas para el Palacio de Congresos y Exposiciones de la capital cordobesa que "la Junta había abandonado" y que "lo ha inaugurado a medias", entre otras actuaciones. Y en materia de propuestas, ha defendido "mejoras de ampliación con partida para el Hospital Materno Infantil" y que se invierta en la ciudad como "centro logístico de España", con "acuerdo entre todas las administraciones".

Asimismo, ha citado premisas de su formación como que "la creación de empleo es fundamental y es la mejor política social de una región y un país", todo ante la situación de que "Córdoba es de las ciudades con más paro de Europa y la cuarta provincia de España con más paro y el paro juvenil en Córdoba alcanza el 40%". En este caso, ha lamentado que "la Junta no hace absolutamente nada".

Por contra, Cs propone "fomentar el empleo en base a políticas que ayuden a los autónomos y emprendedores para que si abren negocios tengan todas las facilidades", señalando a la tarifa plana para autónomos impulsada por Cs para "facilitarles la vida" y "no complicársela como quiere el PSOE", ha remarcado.

Igualmente, Carrillo ha apuntado que "Córdoba era un centro de referencia en el turismo de congresos, pero las empresas se van, porque no hay oportunidades"; en materia de infraestructuras "también se va a mejorar la provincia", con la Autovía del Olivar, que "sirve de corredor para que se facilite a muchas empresas, cooperativas y al campo andaluz que puedan circular las mercancías".

De igual modo, ha aseverado que "las personas mayores van a tener apoyo, porque se va a fomentar una ley de dependencia que proteja y fomente que las personas mayores, que son un activo, no estén apartadas como hace la Junta". Además, ha criticado que "no haya presupuesto" para el nudo logístico en Córdoba y sí para Antequera (Málaga), algo en lo que ha precisado que ambos "no son incompatibles".

Por otra parte, ha manifestado que "la Junta promete inversiones al campo andaluz y luego llega la mitad", ante lo cual traslada a los agricultores y ganaderos que "piensen por qué solo les llega la mitad y tarde". "¿Dónde ha ido el otro dinero restante, en qué se lo han gastado?", ha cuestionado Carrillo, para añadir que ha ido a "la colocación de familiares y amigos en chiringuitos de la Junta, está en prostíbulos, en tarjetas de crédito privadas para gastos personales". "Cuando no hay ayudas para mejorar el campo andaluz y cordobés es por eso", ha dicho.

Y en relación con la labor en el Congreso, ha elogiado que "la presión de Cs ha conseguido incluir enmiendas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE)", como por ejemplo para lograr que "más de mil padres" de la provincia se han beneficiado de la ampliación del permiso de paternidad y casi mil madres han disfrutado del suyo, con cifras de los primeros meses del año, entre otras citadas.

"EL 75% DE INCUMPLIMIENTOS"

Entretanto, el candidato de Cs ha declarado que "Córdoba es la ciudad de Andalucía donde más incumplimientos de ejecución de proyectos hay, el 75% de la Junta". Así, ha subrayado que "Susana Díaz ha dejado abandonada a Córdoba, porque todas las inversiones que prometió hace años ahora dice que las va a volver a hacer, como dijo hace cuatro, ocho y 12 años".

Según ha indicado Carrillo, "ocho de cada diez proyectos que anuncia no los ejecuta y los abandona", de forma que ha afirmado que "Córdoba es la provincia de Andalucía que más promesas tiene de la Junta y que menos ha ejecutado". En opinión del candidato, "a Díaz y al PSOE les importa mantener el pasado, porque viven en él y no les interesa el futuro".

De igual modo, ha censurado que "la Junta abandona a los empresarios y emprendedores porque no cree en ellos, solo cree en el enchufismo y todo lo que no genera empleo, pero sí una red de favores". Y eso, en palabras de él, "no es lo que necesita Andalucía".

En definitiva, ha remarcado que la relación de la Junta con la provincia es "mala", porque "la Junta no sabe paliar las necesidades de los cordobeses". Como ejemplos, ha apuntado al "escándalo denunciado por Cs con el canon del agua" o "los incumplimientos con los mayores en dependencia".

Por ende, ha insistido en que "la relación es de olvido", de manera que "Córdoba está cada vez más lejana de la Junta, como Andalucía está cada vez más alejada de la Junta del PSOE y eso los cordobeses y los andaluces no se lo van a perdonar a Díaz", según ha opinado Carrillo.

LOS PACTOS

En cuanto a los pactos a partir del 2D, el candidato ha aseverado que "Cs sale a ganar y el pacto es con los andaluces y cordobeses", de modo que "hay que preguntar al resto de partidos si van a pactar con Cs el cumplimiento del programa de la formación naranja, que piensa en todas las personas y la mejora de la calidad de vida", ha elogiado.

Con tal fin, ha lanzado un mensaje a los votantes indecisos a quienes pide "si quieren que la reconstrucción de la unidad de los españoles empiece en Andalucía, con unas políticas modernas, de progreso, que saquen a Andalucía de la cola del paro y la educación y las faltas de mejora en sanidad".

Todo ello, ha agregado, cuando "ha habido 110.000 millones de euros de inversión de la Unión Europea para mejoras en todos los ámbitos", pero "el PSOE solo apuesta por sí mismo, que es mantenerse en el poder y su chiringuito", ha dicho.