Cs pide a Susana Díaz que apoye suprimir aforamientos y limitar mandatos en lugar de "cartas" sobre el Estatuto

Actualizado 15/04/2019 12:39:43 CET

SEVILLA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario de Ciudadanos (Cs) en Andalucía, a través de su portavoz, Sergio Romero, ha replicado este lunes a la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, que prefiere "los hechos a las cartas", y le ha animado a que apoye las iniciativas del Gobierno de PP-A y Cs para suprimir aforamientos y limitar a ocho años la duración máxima de los mandatos del presidente de la Junta y los consejeros del Ejecutivo autonómico.

A preguntas de los periodistas en una rueda de prensa en la sede de Cs Andalucía en Sevilla, Romero ha respondido así a la decisión de la secretaria general del PSOE-A y expresidenta de la Junta, Susana Díaz, de remitir una carta a los líderes de PP-A, Cs y Adelante Andalucía --Juanma Moreno, Juan Marín y Teresa Rodríguez, respectivamente-- en la que propone crear una ponencia en el Parlamento de Andalucía para "afrontar" la actualización del Estatuto autonómico.

Sergio Romero ha aseverado que "Andalucía no se soluciona mandando cartitas", y aunque "las cartas están bien, los hechos están mejor", y a Ciudadanos "los hechos y las pruebas nos demuestran que Susana Díaz no quiere cambiar nada".

El representante de Cs ha dicho que habla "por experiencia propia como portavoz de un grupo que sufrió durante cuatro años el engaño y la dilatación de muchas iniciativas" en parte relacionadas con el Estatuto de Autonomía y la "regeneración democrática".

Al respecto, ha afeado a Díaz que "no quiso que tuviéramos una oficina de lucha contra el fraude y la corrupción en Andalucía", o que los socialistas se pusieran "de perfil" en la pasada legislatura ante la modificación de la Ley Electoral que demandaba Cs, o que "no quiso firmar" la iniciativa del partido naranja para suprimir aforamientos, y ha preguntado también "por qué no se ha modificado todavía el Reglamento del Parlamento", que "sigue a imagen y semejanza del Gobierno, que ha sido del PSOE-A" en toda la historia de la autonomía andaluza, salvo en esta nueva etapa de PP-A y Cs.

De esta manera, Romero cree que Susana Díaz "no es amiga de los cambios", pero "ahora estamos en una nueva etapa, no vamos a la velocidad del coche de los Picapiedra y el PSOE ya no es un freno de mano" a esos cambios que "ahora se van a hacer".

De igual modo, el portavoz de Cs ha indicado que la líder socialista "tiene una oportunidad en el próximo Pleno" del Parlamento para manifestar su voluntad de cambios "con una votación a favor de la toma en consideración de la eliminación de los aforamientos".

"Eso no cuesta ningún trabajo", ha enfatizado Romero, que se ha mostrado partidario de modificar el Estatuto de Autonomía "las veces que haga falta para que los políticos no tengamos privilegios por ser políticos".

LIMITACIÓN DE MANDATOS

El representante de Cs también ha invitado a Susana Díaz y al conjunto de los grupos parlamentarios a votar a favor de la propuesta de limitación de mandatos, al respecto de lo cual ha indicado que "la semana del 23 de abril presentaremos el proyecto de ley" para ello.

Ha indicado que espera que esa iniciativa se sustancie "la semana siguiente", cuando hay Pleno en el Parlamento, y espera que cuente con un apoyo "unánime" de los grupos.

Al respecto, ha defendido que ni él ni sus compañeros de partido quieren "llevarse toda la vida en política o siendo presidente de una comunidad autónoma, porque eso no es sano para una democracia", y cree que Susana Díaz (PSOE-A), Juanma Moreno (PP-A), Teresa Rodríguez y Antonio Maíllo (Adelante Andalucía) y Francisco Serrano (Vox) "estarán de acuerdo con Ciudadanos en que la política es una etapa de nuestras vidas, y que el Gobierno se tiene que limitar a ocho años".

PP-A Y CS HAN HECHO "MÁS EN TRES MESES QUE EL PSOE-A EN 37 AÑOS"

Por otro lado, Sergio Romero ha concluido valorando la labor del Ejecutivo de PP-A y Cs en sus primeros tres meses al frente de la Junta. Así, ha destacado que "prácticamente todos los días" se han presentado nuevas medidas, hasta "en torno a 130 en sólo 90 días" de gobierno.

"En tres meses, hemos hecho más que el PSOE-A en 37 años" al frente de la Junta, según ha sostenido Romero, quien ha defendido que la "revolución" que, en su opinión, están aplicando el PP-A y Cs desde la Administración autonómica "no para" y "cada día coge mayor velocidad".

Además, Romero se ha declarado "muy satisfecho" por que el Gobierno esté "compaginando el abrir ventanas y levantar alfombras con la buena gestión en los asuntos públicos", y se ha mostrado especialmente "orgulloso" de "empezar a reducir las vergonzosas listas de espera en sanidad o dependencia", punto en el que ha reivindicado la "sensibilidad" del actual Ejecutivo de la Junta, que "no hemos tenido durante 37 años de gobierno socialista", según ha finalizado.