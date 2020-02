Cs plantea hacer "más eficaz" la comisión de Faffe cambiando el reglamento pero sin suspenderla como apoyarían PP y Vox

Publicado 14/02/2020 14:34:10 CET

SEVILLA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP-A y Vox han coincidido este viernes en mostrarse favorables a una posible "suspensión temporal" de las comparecencias de la comisión de investigación creada en el Parlamento andaluz sobre la extinta Fundación Andaluza Fondo Formación y Empleo (Faffe) ante el "boicot" del PSOE-A y las incomparecencias de algunos de los citados a declarar, mientras que Ciudadanos (Cs) ha anunciado que trabaja en una propuesta de reforma del reglamento de la Cámara para "darle una mayor eficacia" a las comisiones de investigación, pero sin parar los trabajos de la de la Faffe.

Así se desprende de las declaraciones que han realizado, en distintas atenciones a los medios, diputados de los tres citados grupos en las dependencias del Parlamento andaluz, en un receso de la comisión entre las dos comparecencias programadas para este viernes; en concreto, la de quien fuera secretaria de la Dirección Económica Financiera de la Faffe Ana María Riego Montero, y la de la técnico de contabilidad en este mismo departamento Raquel Naranjo Pérez.

La parlamentaria del PP-A Ana Vanessa García ha agradecido que estas personas hayan acudido a declarar y "colaborar" con la comisión, al contrario que, en anteriores sesiones, "dirigentes del PSOE que tenían obligación de prestar testimonio ante los grupos", que "salieron huyendo", pese a que "eran los máximos responsables políticos de la Consejería de Empleo, el Gobierno de la Junta y la propia Faffe".

García ha tachado de "bochornoso" el "espectáculo que han estado dando estos dirigentes del PSOE no queriendo colaborar con esta comisión que se aprobó por unanimidad en este Parlamento", y ha calificado de "vital importancia" las comparecencias de personal que trabajó en materia de "contabilidad y presupuesto" en la Faffe.

Y es que, según ha agregado, aparte de "los casos más escabrosos que han salido a lo largo" de este caso --como "los gastos en prostíbulos, fiestas o joyas", desde el PP-A quieren aclarar otros gastos "desorbitados", como uno de "946.000 euros en 2008 en autobuses", o "1,2 millón de euros hoteles de lujo".

Ha agregado que también hay que aclarar cuestiones como "los amaños de contratos con empresas externas vinculadas a cargos socialistas o a ex cargos de la Faffe", o los "más de 100 intrusos que se colaron en el SAE" cuando la fundación fue liquidada y "absorbida por la Consejería de Empleo".

"En la Faffe hay muchas cosas que aclarar y muchas responsabilidades que tomar", ha resumido la diputada del PP-A, para quien, desde el inicio de los trabajos de la comisión se ha vivido "una situación de verdadero ridículo y bochorno por parte del boicot del PSOE" a la misma.

Al respecto, ha comentado que, "si tenemos que elegir entre seguir con el espectáculo que hemos estado viviendo, con expresidentes (de la Junta) que salen corriendo", y "con un chuleo permanente del PSOE al Parlamento y a los andaluces, o suspender temporalmente los trabajos de la comisión hasta que se revise la normativa para que eso no vuelva a ocurrir, preferimos que exista esa suspensión".

En ese sentido, ha apuntado que "quien tiene la capacidad de que esto continúe y vuelva a la senda de la que nunca debió salir, es el PSOE". "Son ellos los que pueden decidir si seguimos con el espectáculo, el boicot y el chuleo que están haciendo, o aclaramos las responsabilidades políticas del saqueo que hubo en la Faffe al dinero de los parados", ha aseverado Ana Vanessa García.

PETICIÓN DE REUNIÓN INTERNA

Ha anunciado que el PP-A ha pedido al presidente de la comisión, Enrique Moreno (Cs), que "convoque una reunión interna, aparte de las comparecencias programadas, para que los miembros de la comisión podamos tomar decisiones sobre estas situaciones que estamos viviendo", porque, según ha recordado, "se tomaron decisiones sobre los expresidentes huidos de los dos primeros días" de comparecencias, pero luego "ha habido personas que no declararon, pero de los que no hemos tomado ninguna decisión".

Desde el PP-A han aclarado que las acciones relativas a una reforma del Reglamento que regula las comisiones de investigación han de tomarse en la Mesa del Parlamento, y la normativa actual se reguló a través de una resolución del año 2012.

En esa línea, García cree que "tendría que ser otra resolución de la Presidencia del Parlamento quien debería delimitar y aclarar estas cuestiones que están surgiendo y que es necesario que se concrete, aclaren y regulen".

VOX APOYARÍA "SUSPENDER" LA COMISIÓN

Por su parte, la parlamentaria de Vox Ángela Mulas ha dicho que su grupo estaría "de acuerdo con suspender" la comisión "porque los derechos y obligaciones de quienes se ha pedido su comparecencia y no han venido se tienen que aclarar en los juzgados".

Ha agregado que desde Vox "también podríamos apoyar" un cambio del "reglamento y los estatutos de las comisiones de investigación", pero ha matizado que, en todo caso, respaldarían "por lo menos que se suspenda temporalmente hasta que se decida en los tribunales el motivo de por qué" los expresidentes socialistas de la Junta Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz "no han comparecido en una cosa tan importante para Andalucía y que surgió durante sus años de gobierno".

De igual modo, Mulas ha recordado que Vox "ya ha manifestado que las comisiones de investigación en Andalucía hasta ahora no sirven para nada, y lo que hay que proclamar y solicitar" es que "se agilicen los trámites" en juzgados y tribunales para los "juicios" que están "en tramitación" actualmente, para "requerir" con ellos "que paguen todos y cada uno de los que hayan metido la mano en las arcas públicas" en el marco de "los fraudes de tantos millones de euros que se han provocado en Andalucía durante tantos años".

PROPUESTA DE CS

Por su parte, la secretaria del grupo parlamentario de Ciudadanos y portavoz de la comisión de la Faffe, Teresa Pardo, ha anunciado en una rueda de prensa junto al portavoz adjunto del grupo en la comisión, Juan de Dios Sánchez, que desde la formación 'naranja' se presentará un borrador para reformar el artículo 52 del reglamento de la Cámara, relativo al funcionamiento de las comisiones de investigación, "para evitar que se produzcan situaciones que se han dado y darle una mayor eficacia a las mismas".

No obstante, ha advertido de que "no vamos a apoyar que se paralice" la comisión, porque "no vamos a parar hasta averiguar por qué el dinero previsto para la formación de los desempleados andaluces acaba en los prostíbulos", y en esa línea ha defendido que "es complementario modificar el Reglamento y pedir información" con la continuación de los trabajos de la comisión, al tiempo que ha recordado que "todos los comparecientes que no han venido pueden volver a ser llamados".

De igual modo, la secretaria de Cs en el Parlamento andaluz también ha avanzado que su grupo solicitará a la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (TSJA) información para tener en conocimiento "la situación de todos los llamados a comparecer, con el fin de saber si están procesados, investigados, etcétera".