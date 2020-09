Cs reivindica criterios técnicos en las medidas de la Junta y pide a PSOE-A y Adelante que "arrimen el hombro"

SEVILLA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento andaluz, Fran Carrillo, ha asegurado este miércoles que todas las medidas que está tomando el Gobierno andaluz a fin de prevenir los contagios de Covid-19 "cuentan con el respaldo de los criterios técnicos de los profesionales", al tiempo que ha pedido al PSOE-A y Adelante que "entierren el hacha" y "arrimen el hombro".

En rueda de prensa, Carrillo ha apuntado que si bien "nada está siendo perfecto en ningún sitio", en Andalucía "se están recibiendo muy bien las medidas que se están tomando por precaución, prudencia y prevención". De hecho, ha apuntado que la comunidad "ha sido avalada por los ministerios de Sanidad, de Educación, y de Universidades por las medidas que se están tomando".

"En todo tipo de atenciones, educativas y sanitarias, se está trabajado desde la responsabilidad, la prudencia y la transparencia", ha sostenido el dirigente de Cs, que si bien entiende que nada es perfecto y todo mejorable, ha agregado que "necesitamos el hombro arrimado del PSOE-A y Adelante, menos críticas, más ayuda y hacer propuestas para hacerlo mejor".

Y es que, a juicio de Carrillo, "los andaluces no quieren partidismos, ni tacticismo, no quieren que se miren las siglas ni el carné", cuando ha emplazado al fin de la pandemia para que vuelva la controversia política, "pero ahora no es el momento de eso, no mientras se pierden vidas y empleos".

"Pedimos al PSOE-A y a Adelante que entierren el hacha, que ayuden un poquito más, que ya habrá tiempo de pelearse", ha abundado el portavoz adjunto de Cs.

CS, CON EL CAMPO ANDALUZ

En otro orden de cosas, Carrillo ha asegurado que el campo andaluz y el sector agroalimentario "saben que tienen el apoyo firme de Cs en el Gobierno andaluz con hechos, no con palabras", como cree que se ha reflejado en que el Ejecutivo autonómico haya aprobado una línea de ayudas por valor de 82 millones de euros, de los que 30 son para pymes, 20 para empresas del sector y 32 para aceite y aceituna.

"Tenemos un plan y estamos con los agricultores", ha afirmado Carrillo, quien ha recordado que "fue la formación naranja quien logró en 2016 la supresión del impuesto de sucesiones para explotaciones agrarias". "Es lógico, por tanto, que los agentes del sector hayan aplaudido estas medidas y que no les dejemos solos. El campo andaluz tiene nuestro compromiso", ha insistido.

Por otro lado, el dirigente de Cs se ha referido también a la aprobación del bono turístico, una bonificación del 25% de la estancia en hoteles y alojamientos andaluces siempre que haya un mínimo de tres estancias.

Ha explicado que se trata de un sector del que "viven miles de familias" y ha considerado que esta ayuda "permitirá que la economía productiva circule por Andalucía, algo que se une a los 300 millones que ya puso la Consejería y a los 17 millones de promoción turística".

En este sentido, Carrillo ha insistido en defender los intereses de los andaluces con "hechos y no palabras", por lo que al hilo de este asunto ha recordado que el europarlamentario del partido naranja, José Ramón Bauzá, "preguntó en Bruselas si España había solicitado las ayudas al sector turístico. Y la respuesta fue no".

Por tanto, a su juicio, "sorprende que Bruselas diga esto después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmara que es un sector clave". "Esta es la diferencia entre la sociedad política y la civil, entre los que solo hacen vender y anunciar, y los que estamos verdaderamente comprometidos con hechos", ha zanjado.