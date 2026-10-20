CSIF-A cifra en más de 20.000 euros la deuda de la Junta con cocineros del SAS y pide actualizar complemento específico

Archivo - Cocineras del Hospital Valle de los Pedroches preparan el menú especial de Semana Santa. Imagen de archivo - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), primera fuerza sindical multiprofesional en la Mesa Sectorial del Servicio Andaluz de Salud (SAS), ha cifrado en más de 20.000 euros la "deuda histórica" de la Junta de Andalucía con cada cocinero de la sanidad pública andaluza debido a la "desactualización" del complemento específico que reciben en sus nóminas.

Con motivo del Día Internacional del Chef, que se conmemora cada 20 de octubre, el sector de Sanidad de CSIF Andalucía ha criticado en una nota la discriminación salarial que padece este colectivo, que actualmente cobra un complemento de 285,31 euros por paga, cifra muy inferior a la que deberían recibir por el nivel formativo exigido para acceder a la categoría.

En este sentido, el sindicato ha recordado que desde hace más de una década la titulación exigida a estos profesionales es la de técnico superior, situándolos, a priori, en el grupo C1 de retribuciones. De ese modo, "el complemento específico debería ascender a los 430,17 euros y no el que se les abona actualmente, que es el mismo que existía antes de dicho requerimiento de nivel formativo". CSIF-A ha apuntado que esta cantidad resulta inferior a la que recibe cualquier otra categoría de técnico superior en el SAS.

En este contexto, el presidente de CSIF Sanidad Andalucía, Victorino Girela, ha avisado de que "no solo es que los cocineros del SAS dejen de ingresar una cantidad que les corresponde, sino que tampoco la cotizan, con el consiguiente perjuicio para sus derechos laborales y sociales y para sus futuras prestaciones, especialmente de cara a la jubilación".

A juicio del sindicato, es "tremendamente injusto" que profesionales que convierten diariamente las necesidades nutricionales y las prescripciones dietéticas en comidas seguras y adaptadas para personas que, por su enfermedad, edad o situación clínica, pueden presentar una especial vulnerabilidad, "no vean reconocido su trabajo por la terquedad de una Administración empecinada en mantener una injusta deuda histórica con este colectivo".

En ese sentido, CSIF solicitó oficialmente a finales del mes de mayo la celebración de una mesa técnica de retribuciones para poner fin a este y otros agravios comparativos sostenidos en el tiempo por parte del SAS.

Para Girela "es necesario que la Consejería entienda la urgencia del tema y nos siente cuanto antes a hablar para solventar esta justa reivindicación por parte de los cocineros de la sanidad pública andaluza".

Finalmente, CSIF ha reclamado al SAS la puesta en marcha de un servicio de cocina propio en los hospitales de las extintas agencias sanitarias, ya que en la actualidad sigue siendo ofrecido por empresas contratadas a tal efecto. Así, defiende que, "en aras de una mejora de la calidad ofrecida y en defensa del empleo público, una vez que dichos hospitales forman parte del SAS, el servicio de cocina debería seguir las mismas condiciones que en el resto de los hospitales públicos andaluces".