CSIF-A exige mejoras económicas y un mayor reconocimiento profesional para los técnicos en Farmacia del SAS

Archivo - Farmacéutico revisando los fármacos en imagen de archivo. - PEOPLEIMAGES/ISTOCK - Archivo

SEVILLA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha exigido un mayor reconocimiento para el colectivo de técnicos en Farmacia y el abono de incentivos económicos que reconozcan una profesión crucial en el día a día de la sanidad andaluza, dada su participación en la preparación, distribución y control de los medicamentos.

Con motivo del Día del Técnico en Farmacia, que se conmemora cada 17 de octubre, el sindicato ha destacado la labor que realizan estos profesionales, "que asumen unas competencias que no paran de evolucionar debido a la innovación constante en el ámbito sanitario", ha explicado el presidente de CSIF Sanidad Andalucía, Victorino Girela, tal y como ha señalado el sindicato en una nota de prensa.

La complejidad de la tarea de los técnicos en Farmacia es elevada, al tener que manipular diariamente medicamentos peligrosos como son los citotóxicos, quimioterápicos, antineoplásicos o antibióticos específicos y, por ello, CSIF ha reclamado "que se les abone un complemento específico de peligrosidad, dada la peculiaridad de su quehacer y su alto nivel de responsabilidad".

En la misma línea, el sindicato trabaja también para conseguir la inclusión de esta categoría en el grupo C1 de retribuciones, ya que "el nivel formativo y las funciones de estos profesionales superan ampliamente lo que la normativa reconoce en el marco del grupo C2, que es en el que están clasificados actualmente. Reclamamos una actualización inmediata de su clasificación profesional", ha subrayado Girela, quien también ha recordado que CSIF ha trasladado esta petición formalmente al presidente del Gobierno, a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y al Defensor del Pueblo.

A todos ellos les ha reclamado medidas concretas, como un calendario de aplicación y financiación suficiente para la reclasificación profesional y salarial. Asimismo, el sector de Sanidad de CSIF Andalucía ha solicitado la implantación de protocolos homogéneos, medidas de protección y la actualización del equipamiento en todos los servicios de Farmacia, así como la presencia de profesionales de esta especialidad en todos los ámbitos de la sanidad andaluza en los que se maneje medicación, "pues existen no pocas áreas en las que sus funciones son llevadas a cabo por otras categorías".

Por ello, CSIF ha reclamado "una definición clara de las competencias de un personal imprescindible para garantizar el uso seguro de medicamentos en los centros sanitario", ha señalado Girela, para quién los técnicos en Farmacia "no deben estar presentes solo en los hospitales, sino también en los centros de salud o los almacenes logísticos".

De igual manera, para el sindicato es necesario mejorar la cobertura de vacantes y ausencias de los profesionales con una contratación justa a través de la Bolsa de Empleo, "que ataje de lleno las altas tasas de temporalidad y precariedad que sufre el colectivo de técnicos en Farmacia en la sanidad pública".

Por último, Girela ha recordado al SAS que "estamos expectantes por la actualización de la bolsa de esta categoría profesional, según el nuevo Pacto de Bolsa" y ha lamentado que las contrataciones aún sigan haciéndose con méritos que alcanzan hasta el año 2023.

Esta circunstancia, ha añadido, "perjudica a miles de aspirantes a trabajar en la sanidad pública andaluza ya que, para ello, han invertido tiempo y dinero en preparar sus méritos, pero, a día de hoy, siguen sin posibilidad de recibir una oferta de empleo".